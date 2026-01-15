Tensión en la sanidad pública de Jaén por las largas esperas: "Pedí cita para el reumatólogo en julio del año pasado y aún no me ha llegado ni la carta"

La espera para conseguir una cita médica se ha normalizado en la provincia de Jaén. Los retrasos obligan a muchos pacientes a aguantar molestias durante semanas o meses, a acudir a Urgencias o, directamente, a buscar soluciones fuera del sistema público ante la falta de respuestas ágiles.

En los centros de salud, conseguir cita con el médico de cabecera puede convertirse en una carrera de fondo. Jaén Hoy ha salido a la calle para conocer de primera mano las experiencias de los jiennenses con el Sistema Andaluz de Salud. Una vecina, quien prefiere mantenerse en el anonimato, explica a esta Redacción que ha llegado a esperar entre dos y tres semanas para ser atendida: “Llega un punto en el que no te lo piensas dos veces y vas a Urgencias”.

Una situación similar fue la que experimentó un vecino de la capital, quien tampoco ha querido dar detalles personales por privacidad y que, tras un golpe en el estómago, se percató de la presencia de un bulto con un dolor que calificó de "insoportable". “Me dieron cita para mi médico de cabecera a las dos semanas, que si es algo grave parece que, o te curas misteriosamente o te mueres”, explica visiblemente molesto. Incluso en los casos en los que, a la desesperada, el paciente acude al centro de salud a través del servicio de Urgencias, puede encontrarse alguna sorpresa desagradable. "Al final, terminé yendo para que me atendiesen pues, lo típico que hacen, al final de la mañana quien estuviera de guardia. Me quedé alucinando cuando se equivocaron y me dieron cita a última hora de otro día", manifiesta la mujer afectada.

Lista de espera para las citas a 13 de enero en Jaén.

La situación se complica aún más cuando se trata de consultas especializadas. Esta misma paciente solicitó cita para el reumatólogo en julio del año pasado y, después de varios meses de larga espera, sigue sin recibir respuesta. “He preguntado en el centro de salud por si había pasado algo porque no me ha llegado aún ni la carta y me dicen que sigo en lista, pero que va lento”, apunta. Para muchos, es tal la demora que comienzan a barajar opciones como acudir a médicos privados. La derivación a un dermatólogo para el otro vecino se llegó a prolongar durante ocho meses, una espera que finalmente le llevó a acudir a una consulta a base de golpe de billetera: "Entre el coste de la consulta y el tratamiento llegué a pagar unos 200 euros y no todo el mundo puede permitirse eso".

Denuncia socialista

Esta situación ha vuelto a ser denunciada por el PSOE, que alerta de que en centros de salud de la provincia de Jaén se están dando citas con hasta 13 días de demora para acceder al médico de cabecera. La parlamentaria andaluza Mercedes Gámez calificó estos plazos de “inaceptables” y aseguró que “no hay año nuevo para la sanidad pública”, al tiempo que sostiene que la Junta de Andalucía “no tiene ninguna intención de recuperar la Atención Primaria”.

Desde el PSOE recuerdan que el Gobierno andaluz anunció hace más de un año un plan de choque para reducir las listas de espera y garantizar citas en menos de 72 horas, un compromiso que, según denuncian, no se ha cumplido. Gámez recordó que en la actualidad se están dando citas para fechas que superan ampliamente ese plazo y advierte además de que la presión en los centros de salud se suma a una situación “crítica” en los hospitales, con más de 83.000 personas en lista de espera, recortes de servicios y especialidades en hospitales comarcales y falta de profesionales sanitarios.