Tirón de orejas a Jaén Merece Más por falta de transparencia

Jaén/Jaén Merece Más cierra el año 2024 con un Ayuntamiento de Jaén entre convulsiones y un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas. El órgano ha suspendido al partido provincialista en materia de transparencia. En su informe de fiscalización ad hoc de los partidos políticos con representación en administraciones estatales, autonómicas y locales durante este año, otorga a Jaén Merece Más un nivel de cumplimiento del principio de transparencia del 17%, con suspenso específico en la obligación de publicar información como estatutos, créditos, préstamos y subvenciones.

La cifra está lejos del 77% de Unión por Leganés, la fuerza local española más ‘transparente’, y es similar al de partidos autonómicos como Iniciativa del Pueblo Andaluz, Ceuta Ya! y Somos Melilla, con un 18%. A nivel local destacan negativamente Sí Cartagena, Almería Avanza, Ciuca, Tot per Terrassa y Ganar Alcorcón, y a nivel regional, Teruel Existe, Izquierda Asturiana, Democracia Ourensana, Agrupación Socialista Gomera (ASG), Coalición por Melilla y Aliança Catalana, todos con un nivel de transparencia nulo.

En el ámbito estatal, el partido que, según el Tribunal de Cuentas, cumple con más parámetros de transparencia es ERC, con un 91%. Le siguen Junts, con un 88%; PNV, con un 87%; Coalición Canaria, con un 84%; Vox, con un 80%; PP, con un 77%, y PSOE, con un 72%. Sumar está entre los últimos de la lista, con un 40%.

El informe del órgano fiscalizador, publicado en noviembre -es decir, antes de que PSOE y Jaén Merece Más registraran su moción de censura contra el PP en el Ayuntamiento de la capital-, dirige el foco hacia los 63 partidos políticos con representación en las Cortes Generales, parlamentos autonómicos, asambleas de las ciudades autónomas y ayuntamientos de más de 100.000 habitantes a raíz de los procesos electorales celebrados durante 2023 y 2024. El análisis, basado lo establecido en normativas como la Ley de Transparencia de 2013, la Ley de Partidos Políticos de 2002 y la Ley sobre Financiación de Partidos Políticos de 2007, se ha hecho con dos objetivos: por un lado, comprobar que la información económico-financiera, normativa y organizativa incluida en la web de las formaciones políticas cumple con lo previsto en la normativa aplicable; por otro, analizar la estructura y diseño de los portales de transparencia o páginas web en relación con el acceso a la información detallada en el apartado anterior, así como evaluación de la calidad de las publicaciones en cuanto a su actualización, accesibilidad, formato y reutilización.

Para que la comparativa sea homogénea, el Tribunal de Cuentas basa su balance final en el Índice de Publicidad Activa Global, una media ponderada del “índice de contenido y calidad” de cada uno de los componentes que se analizan: organizativos, normativos y económicos. “Estos rangos de puntuación o índices se corresponden con valoraciones cualitativas o estados de cumplimiento (alto, medio, bajo y nulo) previamente definidos”, se explica en el documento.

¿En qué falla Jaén Merece Más?

De los 63 partidos políticos fiscalizados, 23 -el 36,5%- no recoge en sus estatutos ninguna referencia a su compromiso en materia de transparencia, frente a los 21 partidos -el 33,33%- que sí lo hacen. En los 19 partidos restantes -el 30,16%- no se ha podido llevar a cabo ese análisis porque ni tienen publicados los estatutos en sus páginas web ni se ha facilitado al Tribunal de Cuentas esa información a pesar de que se les ha solicitado expresamente. Jaén Merece Más está entre estos últimos.

No es esta la única información que los partidos tienen la obligación de publicar en sus páginas web. En el informe se distinguen 14 apartados: legislación por la que están regulados los partidos -por ejemplo, la Ley de Partidos Políticos o la Ley de Financiación de Partidos Políticos-, retribuciones de los máximos responsables, organigrama, perfil profesional de los directivos, donaciones individuales recibidas de más de 25.000 euros, canal ético o de denuncias de corrupción para uso ciudadano, créditos y préstamos pendientes de amortización, reglamento interno de funcionamiento y otras normativas como acuerdos y resoluciones adoptados por los órganos ejecutivos, subvenciones públicas, instrucciones internas de contratación, balance y cuenta de resultados, estatutos, estructura organizativa e identificación de los directivos, y, por último, el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del ejercicio 2020.

En el documento, el Tribunal de Cuentas no cita a Jaén Merece Más en los apartados referentes a la estructura organizativa e identificación de directivos, al informe de fiscalización de 2020 -ese año aún no estaba constituido el partido- y al balance y cuenta de resultados. De los 11 requisitos restantes, el partido jiennense no cumple 10. Sí tiene publicado, según el informe, un canal de denuncias, pero sólo cumple esta obligación parcialmente porque no se informa sobre el procedimiento interno de tramitación de esas potenciales denuncias ciudadanas.

En algunos casos, la falta de transparencia de Jaén Merece Más no es una excepción. Por ejemplo, en lo referente a la normativa que regula a los propios partidos, el 89% no la tiene publicada en su web, y el grado general de incumplimiento en cuanto a las retribuciones de los máximos responsables, el organigrama y el perfil profesional de los directivos es del 86%, 84% y 73%, respectivamente.

PP, PSOE y Sumar están entre las fuerzas políticas opacas respecto a lo que cobran sus popes. Vox, por el contrario, sí publica esa información en la memoria de sus cuentas anuales. En cuanto al organigrama, Jaén Merece Más sí que cuenta en su web con un apartado dedicado a ello, pero es insuficiente, de acuerdo al criterio del Tribunal de Cuentas. En su informe, resalta que la ley obliga no sólo a hacer pública esa estructura, sino también a “publicar un organigrama que ha de indicar de manera explícita el órgano al que se refiere y establecer las líneas de jerarquía correspondientes”. PSOE y Sumar, como Jaén Merece Más, están incluidos en la lista de incumplidores. Sí tienen publicadas sus estructuras organizativas de acuerdo a la ley PP y Vox.

Extracto del informe sobre transparencia de partidos del Tribunal de Cuentas.

En cualquier caso, lo que condena al partido jiennense es su suspenso en cuestiones como la publicación de estatutos, algo que sí que cumple el 70% de los 63 partidos analizados. En apartados en los que el balance entre las fuerzas transparentes y las opacas está más ajustado, como los créditos y préstamos -46% y 54%, respectivamente-, las normativas internas -48% y 52%-, subvenciones públicas -49% y 51%- e instrucciones internas de contratación -52% y 48%-, Jaén Merece Más aparece entre los partidos que no cumplen lo establecido en las normativas de aplicación.

Es cierto que los niveles más elevados de incumplimiento se han detectado en los partidos de nivel autonómico y local, con un déficit de publicación que oscila entre 42% para la estructura organizativa en los dos ámbitos de representación -lo incumplen 10 y cinco formaciones, respectivamente- y el 96% y 100% respecto a la normativa de aplicación -son 23 y 12 los partidos incumplidores a nivel autonómico y local, respectivamente-. En ese contexto, Jaén Merece Más sale también mal parado en tres últimos parámetros: no cuenta con un protocolo o guía en materia de transparencia -como el 61,9% de todos los partidos-, no tiene designado un responsable o unidad para la publicación de información en el portal de transparencia -como el 42,85%- y no cuenta en su web con un apartado específico sobre transparencia -este caso es menos común: sólo el 22,22% no lo tiene publicado-.