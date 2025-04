La primera madre que denunció el maltrato en la guardería de Jódar: "Mi hijo se ha vuelto más agresivo"

Jaén/Toni Vargas asegura estar viviendo un infierno desde enero. Sólo dos días después del Día de Reyes, su hijo, de casi 3 años, contó en casa que una de las cuidadoras de la guardería privada en la que estaba matriculado le había pegado. Desde entonces han pasado algo más de tres meses. Es el tiempo que Toni ha necesitado para armarse de valor y poder denunciar los hechos en público, para lo cual confió en Jaén Hoy, antes del revuelo mediático que provocó la noticia a nivel nacional este Miércoles Santo. “Había algo dentro de mí que no me dejaba vivir tranquila”, dice a este medio. El caso de supuesto maltrato lo investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda a raíz de la denuncia de la propia Toni, a la que se sumaron posteriormente otras ocho familias de menores de entre 1 y 3 años presuntamente agredidos. Son dos las educadoras investigadas, tal y como avanzó este periódico, aunque una de ellas sólo figura en dos de las nueve denuncias interpuestas por las madres de los niños. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron horas después que ambas cuidadoras ya acudieron a declarar voluntariamente a la sede judicial. Están en libertad y no hay en vigor ninguna medida cautelar en su contra. Pero, más allá de cómo se resuelva el caso judicialmente, Toni ya sufre consecuencias en su propia casa: “Mi hijo se asusta y se ha vuelto más agresivo. Quizás es que en la guardería ha aprendido que las cosas se hacen así”.

Aunque la primera en denunciar los hechos fue la directora del centro, Toni asegura que lo hizo porque no le quedó más remedio: “Cuando me reuní con ella para pedirle explicaciones, me dijo que ya había despedido a la educadora y pidió que no denunciara, que con el despido disciplinario era suficiente. Yo le dije que sí que iría a denunciar al día siguiente. Como se sintió presionada, se adelantó y puso su denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Baeza aportando grabaciones de las cámaras de seguridad del 8, 9 y 10 de enero”.

Es más, Toni afirma que no se ha sentido en ningún momento apoyada por la responsable del centro, sino todo lo contrario: “Le supliqué que me enseñara pruebas, pero no quería ni siquiera facilitarme los datos de la cuidadora y, así, poder denunciarla. Intentó manipularnos para que no pusiéramos la denuncia y se reunió con las mamás de los niños más pequeños para decirles que el asunto no tenía importancia”. De hecho, no fue hasta que la Guardia Civil se puso en contacto con los familiares de otros niños presuntamente afectados y vieron las grabaciones aportadas por la directora, cuando se presentaron cinco denuncias más. “Me he sentido maltratada psicológicamente”, agrega.

"El instinto de madre me hizo sospechar que había más casos"

Según Toni, en esas imágenes pudo comprobar que no sólo era una de las cuidadoras la que vejaba, supuestamente, a su hijo, sino también otra trabajadora, y por eso amplió su primera denuncia. “Antes yo ya había sospechado que había pasado algo más que lo que había contado mi hijo. No tenía pruebas. Quizás era el instinto de madre”, reflexiona. Puede que ese mismo instinto fuera lo que llevó a las seis madres que ya habían denunciado los posibles malos tratos a alertar a otras progenitoras: “Tras ver los vídeos completos avisamos, por empatía, a otras tres mamás de que sus niños también habían sufrido presuntas agresiones. Por eso denunciaron”.

Las imágenes son “duras”, según describen las madres: “A los niños se les zarandea, se les coge con agresividad y se les deja solos en los cambiadores, sin prestarles atención. Hasta se ve que uno de ellos se les cae al suelo desde una altura de un metro y medio”. Serán los tribunales los que decidan si las dos investigadas merecen un castigo de la Justicia.