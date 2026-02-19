Vecinos de Jaén capital pendientes de una colina que se mueve: “Cuando vuelva a llover habrá más desprendimientos”

Siguen apareciendo daños provocados por el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la provincia de Jaén. La magnitud ha sido tal que los desperfectos son numerosos y en muchas zonas en las que nunca se habían vivido este tipo de inclemencias, pero también los ha habido donde los daños son recurrentes cada vez que el tiempo empeora durante varios días. Es el caso de la zona de la Fuente del Realejo, un conjunto de urbanizaciones, al norte de Jaén capital que se han visto doblemente afectadas por el temporal.

Aquellas viviendas que se encuentran en los márgenes del río Guadalbullón han sufrido las inundaciones que ya se han visto en otros barrios capitalinos como el Puente Jontoya, el cercano Puente Tablas o el Puente de la Sierra. Pero es que las casas que están más altas, lindando con la colina que corona el Oppidum Íbero, han vuelto a ver como parte de la ladera que hay frente a sus muros se venía abajo.

Atiende a Jaén Hoy, al pie del barro y los cascotes que se han quedado a apenas unos centímetros de su casa, Felipe, uno de los vecinos de la Fuente del Realejo que lo tiene claro: “Cuando vuelva a llover habrá más desprendimientos”. “Esto lleva pasando muchos años y va a seguir pasando. Cuando llueve mucho y la tierra se moja, empieza a caer por su propio peso. No lo hace de golpe sino poco a poco, hasta que llega al camino”, cuenta este jiennense que echa en falta que las administraciones construyan algún tipo de muro o infraestructura que pueda servir de contención.

No es el primer desprendimiento

A pesar de que el barro y las piedras, en algunos puntos del camino, quedaron a apenas medio metro de los muros de las viviendas, los vecinos explican que no ha sido el peor desprendimiento en las últimas décadas. Luis, otro de los habitantes de este barrio periférico de la ciudad, señala la altura a la que llegó la tierra, contra el muro de su propiedad, en el desprendimiento del año 2010. “Por suerte aguantó. Pero ahora ha vuelto a pasar y ahora hay partes de la colina que pueden ser peligrosas si sigue lloviendo. Se ha abierto una grieta así”, afirma mostrando con las manos una distancia superior a un metro.

Grietas en la colina frente a la casa de Luis.

Juan Ramón Moral es el presidente de la Asociación de Vecinos del Puente Tablas y explica que desde hace más de 10 días el camino del Realejo, la calzada sobre la que se ha desmoronado parte de la colina, se encuentra cortado, lo que están haciendo que las cerca de cincuenta familias que hay al otro lado del mismo tengan que estar que usando accesos secundarios para llegar hasta sus propiedades.

El camino del Realejo cortado por los desprendimientos. / J. M.

Las inundaciones

Y todos estos daños no son los únicos que se han vivido en esta zona concreta de la ciudad. Como se ha mencionado anteriormente, en las viviendas más próximas al río Guadalbullón ha habido inundaciones, que ya se repitieron hace años. Al margen de las medidas de autoprotección que puedan llevarse a cabo una vez que el Colector de los Puentes sea una realidad y no una promesa política, y por ende todas estas casas puedan regularizarse, José Sánchez, presidente de la Unión de Gestión Vecinal, aclara a Jaén Hoy que hay medidas que las administraciones deberían estar tomando ya.

Recuerda que en el año 2018 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llevó a cabo una limpieza integral de los cauces de los ríos Quiebrajano, Eliche, Jaén y Guadalbullón, pero esta llegó sólo hasta el Puente Tablas, sin seguir hasta Las Infantas y sin alcanzar el trozo de río en el que se encuentra el barrio de la Fuente del Realejo. Algo que, en opinión de los vecinos, provocó que el agua no corriese de igual forma que en otros tramos y que se produjesen las inundaciones.