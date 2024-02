Alberto Carrillo deja el realismo a un lado para presentar una serie de abstracciones en Azur

Esta tarde a las 20:30 horas, Espacio de Arte Azur, en la calle Tablerón 18, de Jaén, acoge la inauguración de la exposición ‘Colección X’ de Alberto Carrillo “Tuco”. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 20 de marzo en el horario habitual de la sala de arte: de lunes a viernes en horario de mañana y de tarde: de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

‘Colección X’ es la exposición más íntima del pintor Alberto Carrillo “Tuco” (Jaén 1988). Muestra su trabajo que ha realizado durante los últimos meses, en el que ha mantenido un diálogo verdaderamente plástico entre los materiales, soportes y su misma persona, se trata de un mundo abstracto en el que “Tuco” nos enseña su forma de ver este mundo desde una perspectiva de un pintor realista.

Para Alberto, la pintura debe de tener vida, él siempre explica que su manera de ver este oficio es entendiendo desde sus entrañas el comportamiento de los materiales, soportes, utensilios para entender la plástica a través de la investigación, como si de un científico se tratase, encerrarse en el estudio y experimentar sin necesidad de llegar a un sitio concreto, ese hecho en sí es para él la plástica, el oficio, la pintura.

Este pintor que trae una colección totalmente abstracta, expresa que para llegar a este punto hace falta encontrarse a uno mismo y desnudarse ante los impulsos que el oficio te pide, pues estamos hablando de un pintor de características plenamente figurativas y realistas dentro de su pintura. Venir del realismo es lo que le ha dado sentido a esta exposición, a esta serie “X”.

“Antes, cuando empezaba un cuadro que iba a terminar siendo una obra realista, siempre empezaba manchando de manera abstracta iba modelando las manchas hasta una figuración y de ahí al realismo”, asegura Carrillo. “Ahora no, ahora he cogido esa primera intención y mancha abstracta y la he ido ordenando de forma abstracta, usando materiales y técnicas de expresión totalmente nuevas para mí, sin miedo a confundirme o necesidad de explicar o contentar a un público demasiado familiarizado con la obra realista”, indica.

Sobre su tendencia realista, asegura que no es algo a lo que haya renunciado para siempre. “Simplemente sentía la necesidad de expresarme de otra manera. Esto no significa que no vuelva a pintar realismo, al contrario, hago esto para entender mejor la pintura, amo mi trabajo, mi oficio, esto es una forma de vida, el realismo es mi vida, el realismo es la clave de esta temática abstracta y necesaria para mí en este momento de mi vida.” Esta es la versión de Tuco sobre su mundo dentro de la abstracción, un mundo plástico lleno de bellezas visuales, texturas, armonías cromáticas y una fuerte carga emocional frente a sus obras.