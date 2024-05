Día del encurtido: conoce los más populares que puedes comer en Jaén

El 16 de mayo se celebra el Día del Encurtido, un alimento muy popular en la cocina jienense cuya principal característica es que se conserva con el uso de sal o vinagre. Gracias a este proceso se consigue su fermentación natural o bien con bacterias como la Lactobacillus plantarum, lo que disminuye el pH del alimento y aumenta su acidez, haciéndolo óptimo para su conservación por grandes periodos de tiempo.

Algunos de los más famosos son las aceitunas (que no olivas), reinas de la mesa de Jaén, pero también los pepinillos, cebollitas, banderillas o berenjenas. Además de su sabor fuerte y especial, también aportan beneficios al sistema inmunológico, un dato que no todo el mundo conoce. Así que ha llegado la hora de pedirte un buen plato de aceitunas de Jaén, y si estás en temporada, las de Cornezuelo no puedes dejar de catarlas, como te contamos largo y tendido en este artículo, mientras te informas de todo lo que puedes tomar como aperitivo, tentempié o acompañando a platos principales.

Aceitunas de Jaén

El catálogo Degusta Jaén, que puedes consultar en este enlace, te ofrece una amplia variedad del oro redondo de la tierra, con aceitunas de casi todos los colores y gustos. En la línea ecológica encontrarás las aceitunas negras ecológicas en escabeche, aceitunas verdes ecológicas en escabeche, aceitunas negras ecológicas con aliño tradicional o las aceitunas verdes ecológicas con aliño tradicional.

Una curiosidad que puedes probar son las aceitunas escondidas, esto es, aceitunas sin hueso, rebozadas en fino pan rallado listas para freír en aceite de oliva virgen extra. Una delicatesen elaborada por Productos La Real carolina y comercializable envasadas en bolsas térmicas de entre 500 y 1.000 gramos.

Otras opciones son la aceituna mojo, aceitunas gazpacha, aceitunas chupadedos, muy típicas, además de la aaceituna verde entera con y sin hueso, la aceituna Jaén machacada, aceitunas manzanilla, aceituna con sabor a pimiento, aceituna negra rajada, aceituna manzanilla con pepinillos, aceituna gordal, aceitunas aliñadas, gordal verde machacada, aceituna corniche real o la aceituna gordal negra rajada a mano.

Encurtidos de Jaén

Entre la amplia gama de encurtidos con la marca Degusta Jaén encontrarás las guindillas ácidas, zanahoria rayada, ideal para cualquier plato frío o como acompañamiento, minikimbos; esto es, aceitunas con pepinillos, mazorquitas de maíz, producto sano y digestivo, cebollitas, banderillas, altramuces, ajos blancos, ajos al limón con orégano, alcaparras, berenjenas aliñadas y, como no podía ser de otra forma, los típicos alcaparrones de Jaén que verás en muchas de las tapas de los bares de Jaén o acompañando a las consabidas migas jaeneras.