Humor sobre ruedas con una nueva edición del Bingo de Lagartos para este fin de semana

Del binomio de ocio por excelencia en la capital, compuesto por Xperiences Stage Jaén y Lagarto Tours vuelve una de las actividades más divertidas que hay en su agenda: un bingo en un autobús acompañado de las bingueras más divertidas con música, baile y mucho humor para que pases un rato lleno de risas con amigos o familiares durante este fin de semana.

Prepárate para subir a bordo del Bingo de Lagartos, donde la diversión no tiene límites. Este espectáculo se ha diseñado como una experiencia llena de carcajadas, emoción y grandes premios mientras recorres las calles de Jaén en un bus turístico. Tras el éxito de su primera edición celebrada durante el pasado marzo, Kerry vuelve a la fiesta con su edición renovada de Bingo de Lagartos.

Bingo de Lagartos

El Bingo de Lagartos no es el típico bingo, ya que cuenta con música, bailes y una presentadora que te hará reír hasta las lágrimas, en una aventura que no querrás perderte mientras persigues tu objetivo: completar tu cartón de números antes que nadie para ganar premios especiales y disfrutar de una experiencia inolvidable. Pero la diversión no termina ahí, porque al final del recorrido, todos los participantes tendrán la oportunidad de relajarse y disfrutar de una consumición en una cervecería asociada al evento.

Duración y entradas

La experiencia tiene una duración total de 30 minutos, garantizando diversión desde el principio hasta el final. Las entradas están a la venta por 8,95 euros en la web de Xperiences Stage y en las taquillas habilitadas en la parada del autobús de Plaza de la Constitución los días 17, 18 y 19 de mayo a partir de las 19:00 y hasta las 22:00 horas, aunque lo más recomendables es obtener una reserva previa a tan solo un clic para que nadie te quite el puesto y, lo más importante, se haga con los premios de este “anti tour turístico” con sabor a Jaén.

Así que organiza a tu grupo de amigos para subir a bordo de los buses turísticos de Lagarto Tours de una manera totalmente diferente, porque este fin de semana tendrás la oportunidad. La actividad está dirigida al público adulto, por lo que, si eres mayor de 18 años, serás bienvenido a esta nueva experiencia con la deslenguada Kerry como maestra de ceremonia.