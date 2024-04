La ilustradora jiennense Mar Hernández, 'Malota', firma la imagen de Liber 2024

La ilustradora Mar Hernández, 'Malota', ha ganado el concurso de ilustración de Liber 2024 con un diseño "colorista y vivaz", que será la imagen gráfica de la Feria Internacional del Libro de este año, que se celebrará entre el 1 y el 3 de octubre en el recinto de Gran Via Fira de Barcelona.

Hernández, nacida en Jaén en 1980, es una de las creadoras "más reconocidas internacionalmente" en el ámbito de la ilustración, según ha señalado este martes Fira de Barcelona, con obra publicada en medios como The New York Times, Wired Mag Japan, The New Yorker y Variety.

El diseño, que ha sido escogido por un jurado, destaca por su "dinamismo, uso del color, especialmente el rojo corporativo de la feria, y el lenguaje geométrico fiel a su estilo". En la imagen se puede ver a un personaje con una gran variedad de libros que simbolizan el "carácter internacional y plural del libro", además de contar en su parte superior con un libro abierto que muestra a dos personas dándose la mano para señalar el "carácter profesional de la feria".

'Malota' ha indicado que busca transmitir "la potencia de la industria editorial a nivel nacional que impulsa el negocio de la lectura y la difusión de la cultura". Mar Hernández, a lo largo de estos últimos veinte años, ha trabajado para diversas editoriales, instituciones y marcas de gran consumo. Como finalistas de la convocatoria han quedado los ilustradores Ana Pez y Joan Negres Color.

Los miembros del jurado han sido Jesús González, representante del Ministerio de Cultura; José María Arizcun y Luis Zendrera, del Comité Organizador de Liber 2024; Xosé Ballesteros y Antonio M. Ávila, por parte de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y Leire Hurtado, por Fira de Barcelona.Liber, reconocida como una de las principales citas feriales para la exportación, muestra y promoción de la edición en español a nivel internacional, reunirá en esta edición a más de 350 editoriales y empresas que darán a conocer sus fondos bibliográficos y novedades, así como productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución de libros.Asimismo, habrá un programa de jornadas profesionales para debatir y reflexionar sobre la actualidad sectorial vinculada a la cadena de valor del libro.