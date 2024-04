Planes para este fin de semana en Jaén: agenda del 18 al 21 de abril

Para este fin de semana, Jaén te ofrece una gran variedad de eventos, planes y citas con la cultura, el turismo y el ocio en la provincia. Destaca la celebración de diversas actividades relacionadas con la literatura ante la inminente efemérides del Día del Libro, además de otras propuestas para disfrutar en familia, con amigos o como mejor prefieras.

Cine Español

Con la presencia del director Benito Zambrano y la actriz Edith Martínez-Val, la película ‘El salto’ se estrenará en Jaén el día 18 de abril de 2024 en el cine Multicines La Loma. La proyección, dentro de los ‘Encuentros con el Cine Español’ de la Diputación de Jaén, está programada para las 20:30 horas. Las entradas están disponibles para su compra, con un precio de 2 euros en este enlace.

Flamencos y Mestizos en Úbeda

Durante los meses de abril y mayo, el festival 'Flamencos y Mestizos' de Úbeda programa no solo una docena de conciertos y actuaciones en directo, sino también actividades paralelas que buscan llamar a sus puertas a todo tipo de público interesado en el mundo del flamenco. Este fin de semana podrás disfrutar, el viernes 19 de abril, de la jornada inaugural con Sandra Carrasco & David de Arahal en el Auditorio Hospital de Santiago a las 21:00 horas, y el sábado de Eva Yerbabuena.

Feria del Libro de Martos

El jueves 18 abril la Feria del Libro de Martos se traslada hasta de Las Casillas, con la inauguración del nuevo espacio de lectura, el reparto de un libro y una flor, la actividad ‘Café y poesía. Lectura compartida de poemas’ y la presentación de ‘Historias que dan vida’. El teatro municipal Maestro Álvarez Alonso de Martos acogerá el sábado 20 de abril ‘Un traje nuevo para el emperador', obra de teatro familiar a cargo de La Perallimonera Teatre.

El domingo 21 de abril, cerrando el fin de semana, se celebrará el Día del Libro en La Carrasca. Aquí se ha programado el tradicional reparto de un libro y una flor y el ‘El lazarillo de Torres y el Ciego de Bujaraiza’. Un día después, el lunes 22 de abril, la programación propone ‘Cuentos que TEAbrazan. Historias inclusivas’.

Concierto de The Jokers

La legendaria banda inglesa The Jokers, originaria de Liverpool, está lista para hacer temblar los cimientos del Pub Rock States de Jaén este jueves 18 de abril. Fundada en 2006 con la ambición de ser la mejor banda de rock and roll del mundo, The Jokers ha labrado su camino en la escena musical con una energía indomable y un sonido distintivo.

La Resistencia de Jaén

Entre otras actividades que puedes hacer en La Resistencia de Jaén, el jueves 18 de abril a las 20:30 horas, la pantalla se iluminará con 'El coleccionista', dirigida por William Wyler. Esta escalofriante adaptación de la novela de John Fowles sobre un tímido empleado de oficina que se obsesiona con una bella estudiante de arte, secuestrándola y encerrándola en su sótano como parte de su colección. Este sábado, a las 21:00 horas se celebran las segundas Veladas Musicales, con la participación de profesorado del Conservatorio de Música de Jaén y taquilla inversa. El domingo, en el mismo espacio de la calle Doctor Eduardo Arroyo, tendrá lugar la segunda edición de las Jornadas Literarias Jiennenses, previstas durante todo el día, desde las 10:30 a las 21:45 horas.

Encuentro con el chef Pepe Rodríguez

El famoso chef Pepe Rodríguez visitará Jaén el próximo jueves 18 de abril para impartir una charla dentro de la programación ‘Attendis Talks’. Bajo el título ‘La magia de la alta cocina educativa’, el cocinero y jefe del restaurante Bohío, que cuenta con una Estrella Michelin, más conocido por su faceta como jurado del concurso televisivo Master Chef protagonizará este encuentro en horario de tarde, a las 19:30 horas, destinado al público en general, previa inscripción. La actividad está organizada por los colegios privados Guadalimar y Altocastillo y tendrá lugar en el Auditorio Guadalquivir del Palacio de Ferias y Congresos IFEJA Jaén.

Fiestas de las Luz de Arquillos

El Ayuntamiento de Arquillos celebra este fin de semana, del 19 al 21 de abril, las Fiestas de la Luz – Colonos 2024, un evento anual que marca la fundación del pueblo y de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía a través del Fuero de 1767. Como en cada edición, los habitantes de Arquillos se preparan para un fin de semana lleno de emoción, cultura y diversión para todos los asistentes.

Certamen internacional de pintura de Úbeda

El próximo domingo 21 de abril se celebra la IX edición del Certamen Internacional de Pintura al Aire Libre 'Úbeda Patrimonio de la Humanidad', organizado la Asociación Espacio Arte Vandelvira, con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Úbeda y Winsor & Newton. La temática del certamen elegida para esta ocasión es la Ciudad de Úbeda, sus paisajes, rincones, panorámicas y gentes.

Poesía en tu Librería

Del 4 de abril al 3 de mayo se celebra el tercer ciclo de 'Poesía en tu librería'. A iniciativa de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández y el Centro asociado de la UNED de Jaén 'Andrés de Vandelvira' en colaboración con las librerías participantes y la Diputación Provincial de Jaén. Este jueves 18 de abril, Ángelo Néstore estará presente a las 19:30 horas en el Palacio Abacial de Alcalá la Real, mientras que el viernes 19 lo hará Erika Martínez en la Biblioteca Martos.

Taller de Boogie-Woogie

Los profesores de swing de Granada Leo y Miguel imparten el sábado un taller multinivel de Boogie-Woogie en horario de 12:00 a 14:00 horas. Las inscripciones tienen un coste de 24 euros y de 20 euros para socios de Baila Swing Fin y Swing Jaén. La actividad tendrá lugar en la Academia Alika Danza Lab (C/ Virgilio Anguita, 4) y la fecha límite para reservar tu plaza es hasta el jueves 18 de abril.

Astroturismo

Durante todo el mes de abril, el Cosmolarium tiene preparado un programa completo de actividades relacionadas con la observación del cielo nocturno y otros fenómenos astronómicos. Desde observaciones guiadas de constelaciones hasta catas de aceite de oliva virgen extra bajo la luz de la luna.

Actividades en Santiago Pontones

Aventura Hernán Pelea ha organizado varias actividades durante el mes de abril en Santiago Pontones. La próxima tendrá lugar este fin de semana, con un retiro-taller de Constelaciones Familiares, una herramienta de conocimiento interior que es válida para afrontar relaciones no solo familiares, sino descubrir cuál es tu lugar en el mundo y entender las reacciones propias y ajenas en tu día a día, aportando claridad a tus posibles conflictos.

Cena con juego en Linares

Del 19 al 21 de abril, prepárate para vivir la intriga de La Galería de los Mendoza, el escape room urbano más misterioso de Linares. Las entradas están disponibles desde 8,95€ por persona para grupos de 2 a 6 jugadores. Compra tus entradas ahora y únete a la búsqueda de la verdad en www.trabajasoteatras.com/entradas o llama al 684 221 593 para más información.