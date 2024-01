Planes para este fin de semana en Jaén: agenda del 18 al 21 de enero

Si después de la Navidad y de celebrar San Antón creías que no quedaban planes que hacer en Jaén, tenemos que decirte que no estás en lo cierto. Incluso tras la resaca de estas fiestas quedan opciones para pasar un fin de semana divertido y cultureta en varios puntos de la provincia. Toma nota y reserva tu entrada en su caso para no perderte nada.

Visitas en Andújar Este fin de semana el municipio andujareño te ofrece un par de visitas culturales recomendadas. Este viernes 19 de enero a las 20:00 horas no te pierdas la ruta 'Andújar bajo la luz de la luna', una ruta para conocer y descubrir su patrimonio, leyendas y misterios que atesora el casco antiguo de la ciudad. Visitas al interior de la Torre del Reloj o al Palacio de los Niños de Don Gome. Andújar Artesana es la nueva iniciativa del área de Turismo del Ayuntamiento iliturgitano que propone una visita guiada para descubrir su tradición milenaria alfarera, descubrir la historia que se esconde tras la cerámica y azulejería. La ruta incluye visitar el patio del Ayuntamiento y el Jardín del Alfarero. La cita es el sábado 20 de enero a las 11:00 horas. El domingo 21 de enero a las 11:00 tienes la oportunidad de hacer una ruta extramuros en Andújar, que discurre por los barrios que en su día surgieron fuera del recinto amurallado por el crecimiento de la ciudad a partir del siglo XIII (Arrabal de San Miguel y Arrabal de San Bartolomé). Las inscripciones para ambas actividades están disponibles en este enlace.

Planes para reírte de todo

Si la depresión post vacacional tras las navidades acechar, aquí tienes algunos planes para no parar de reírte. Del 19 al 28 de enero Úbeda celebra la VI edición del Festival 'Tolón Tolón. Humor por los cerros de Úbeda', con un cartel de primer nivel. Te contamos todos los detalles en este enlace.

El cómico Guelmi llevará hasta Baeza su espectáculo de humor 'Del revés'. La cita será el viernes 19 de enero a las 21:00 horas en el Teatro Montemar. Si todavía no lo conoces, hazlo ahora en este artículo donde te contamos todo sobre este show.

Por otro lado, el sábado 20 de enero llega a Martos la comedia 'Ocho apellidos andaluces', con cuatro talentosos humoristas que te arrancarán más de una carcajada: Quique de la Fuente, Txapela de Cádiz, Abraham Martín y Jesús Piña. Si quieres saber más sobre este evento, consulta aquí.

Obras de teatro

El teatro Principal de Andújar recibe el 19 de enero la obra 'El amor enamorado', de Lope de Vega e interpretada por Teté Delgado, Mario Alberto Díez y Silvia Acosta entre otros. Consigue tus entradas y toda la información de este montaje en este artículo.

También el viernes 19 de enero, pero en el Teatro Cervantes de Linares, tienes otra cita con el arte dramático de la mano de 'Adictos. Jugando a ser Dioses', un drama de nuestros tiempos protagonizado por Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana Labordeta. Haz clic aquí para saber más.

Rutas en la naturaleza

Disponible hasta el 31 de enero con reserva previa, no te pierdas la Ruta de Invierno por la Cerrada del Utrero. Descubre los lugares más icónicos del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para observar la vida silvestre y disfrutar de los paisajes que ofrece esta zona de la provincia.

Y de fauna sigue la cosa, porque este mes de enero el Centro de Visitantes Viñas de Peñallana organiza la Ruta de Senderismo de Observación del Lince Ibérico y la Fauna Salvaje de Jaén. Descubre el hábitat del lince ibérico y conoce la importancia de estas áreas para su conservación. Una experiencia diferente y excitante de ecoturismo en Jaén.

Catas de aceite

Inscríbete en los Talleres de Cata de Aceites y Visitas Guiadas organizados por el Centro de Interpretación Olivar y Aceite en Úbeda durante el mes de enero. Aprende a distinguir entre las diferentes variedades de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) producidas en el olivar jiennense.

Conciertos y música en directo

Del 13 de enero al 3 de febrero, la Casa de la Música de Torreperogil acoge la XI edición del Ciclo Internacional de Música de Cámara. Disfruta de la música con la presencia de Coro Codice, Dúo Sautí, Dúo Palomares Piastra y Dúo México. Las entradas tienen un precio de 3 euros.

Por otra parte, este sábado en el pub Rock States de Jaén actúa la mítica guitarrista suiza Seraina Telli. Estandarte del rock y metal actual, pondrá en escena los temas de su segundo trabajo en solitario 'Addicted to colors'. Te contamos todo en este artículo.