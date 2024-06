Ruta musical por los doce festivales a los que puedes ir en Jaén este mes de junio

Por si pensabas que en Jaén solo hay festivales potentes en julio, aquí te dejamos hasta una docena de propuestas de todo tipo de música y actividades para que recorras la provincia “de festi en festi” durante el mes de junio. Ya sean de folk, de rock o de músicas variadas, todos ofrecen un gran ambiente y lo mejor de todo, precios populares en entrada y barras, incluso con algunas propuestas de entrada libre. Coge la agenda y ve llamando a los amigos, porque la temporada de festivales de verano en Jaén ha comenzado y para muestra, un botón.

1. FIA El Yelmo

Del 7 al 9 de junio

Segura de la Sierra

Deportes de aire, cine y música

Entrada gratuita

La edición número 24 del Festival Internacional del Aire 'El Yelmo’ ya está aquí. Los días 7, 8 y 9 de junio y separándose por primera vez en mucho tiempo de la competición de vuelo, la Paragliding World Cup, que se realizará del 22 al 29 de junio de 2024 comienza uno de los eventos de vuelo libre más importantes de Europa, ubicado en la imponente Sierra de Segura.

La programación abarca cerca de 50 actividades gratuitas para todos los públicos y exhibiciones como la del avión acrobático CAP 10, demostración de vuelo de helicóptero o una potente exhibición aérea de parapente y paramotor en el Castillo de Segura de la Sierra, además de muchas otras propuestas de deportes de aventura.

Por su parte, la sala de proyecciones del campo de fútbol de Cortijos Nuevos mostrará 14 producciones de siete países en el XXIV Festival Internacional del Cine del Aire. La música también tendrá gran protagonismo con actuaciones musicales y pasacalles a cargo de la Asociación Musical San Isidro Labrador y las sesiones nocturnas de DJ Sitio Distinto.

2. Xauen Bull Festival

Sábado 8 de junio

Auditorio de la Alameda (Jaén)

Rock

Entradas a la venta

El Auditorio de La Alameda de Jaén acoge este sábado 8 de junio, y dentro de las fiestas de la Virgen de la Capilla, la segunda edición de Xauen Bull Festival, que este año deriva a los territorios del rock con la actuación de grupos nacionales consolidados como Los Zigarros y Los Enemigos, junto con las bandas jiennenses Lola nos quiere y Simulacro de invierno, que se estrenan por primera vez en directo.

Las entradas anticipadas ya están a la venta en este enlace. También podrás optar por la entrada VIP, que proporciona acceso a la zona del front stage y además consta de barra exclusiva para esta zona.

3. Festival de Tributos

Sábado 8 de junio

Torredelcampo

Grupos tributo

Entradas a la venta

El sábado 8 de junio a las 18:00 horas, el Auditorio de Torredelcampo celebra su Festival de Tributos. Con entradas desde 10 euros, el programa cuenta con las actuaciones de bandas tributo como El Último de la Fila, Fito y Fitipaldis, Héroes del Silencio, Niña Pastori, El Barrio, India Martínez, Mecano y ABBA.

Además, habrá barras de bebida y comida, zona kids con castillos hinchables y monitores. Consigue tu entrada promocional, una edición limitada a las primeras 600 aeronas, con la que conseguirás por 10 euros la entrada y una consumición de cerveza o refresco. En taquilla, el precio subirá hasta los 15 euros.

4. Sentir Baeza

21 y 22 de junio

Baeza

Pop

Entradas a la venta

La fiesta del pop en la provincia en junio tiene nombre propio, Sentir Baeza AOVE Fest. Los días 21 y 22 de junio la ciudad patrimonio de la Humanidad da la bienvenida al verano desde recinto ferial. El programa confirma las actuaciones, entre otros, de Mikel Izal, Viva Suecia, Alis, Shinova, Melifluo y Valira.

El festival contará con dos escenarios y una zona gastronómica para reponer fuerzas con foodtrucks, barra de bebidas, zona de merchandising de los artistas, un área de descanso y zona de aseos. Además, se habilitarán una serie de autobuses lanzadera desde Jaén, Úbeda y Linares para facilitar el desplazamiento. Consigue tus entradas en este enlace.

5. Festival de Música y Danza de Úbeda

Del 17 de mayo al 30 de junio

Úbeda

Varios géneros

Entradas a la venta

Hasta el 30 de junio, ya está en marcha la 36 edición del Festival de Música y Danza ‘Ciudad de Úbeda’, un proyecto impulsado por la Asociación Cultura de ‘Amigos de la Música’ con el objetivo de conciliar el patrimonio de Úbeda y la calidad de su programación.

La lista de intérpretes y agrupaciones que brillarán sobre su escenario es muy diversa, pensada para todos los gustos. Entre ellos, destacan Christoph Eschenbach al frente de la Orquesta de Radio Televisión Española para celebrar el segundo centenario de Anton Bruckner (15 de junio); el británico Daniel Hope al violín, como director de la Orquesta de Córdoba y el Cuarteto Vocal del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (7 de junio); el pianista Sir Stephen Hough (31 de mayo) y el guitarrista Pablo Sáinz Villegas (8 de junio). Además del Trío Milman-Gallardo (13 de junio); el Trío Fuchsia (20 de junio); el Quinteto Charonia (26 de junio); y el espectáculo La memoria que no cesa de Miguel Hernández a cargo de Danzarte (27 de junio). Consigue tus entradas en este enlace.

6. Arquillos Suena

Del 14 al 23 de junio

Arquillos

Flamenco y rock

Entradas a la venta

La segunda edición de Arquillos Suena, un ciclo de música con seis fechas para este 2024, ya pone la cuenta atrás. Tras pasar más de 10.000 personas por su primera edición, el cartel de este año propone una amplia variedad de estilos escénicos: José Mercé y Chambao (14 de junio), Antoñito Molina y El Duende Callejero (15 de junio), Arquillos Family Day, con musical infantil, hinchables y fiesta de la espuma (16 de junio), Festival Molan los 90, con Paco Pil, Sonia Madoc, Viceversa y muchos más (21 de junio), el concierto de 091 y Funáticos (22 de junio) y Arquillos Comedy Day, con el show de El Comandante Lara & Cía ‘Viaje con nosotros) (23 de junio).

Además, disfruta de su Garden Bar con cena y de las sesiones de DJ que se celebrarán tras los conciertos. Los menores de 12 años tienen entrada libre. Consigue tus entradas en la web oficial del festival.

7. Oleorock Festival

Sábado 15 de junio

Torredonjimeno

Rock y metal

Entradas a la venta

El grupo de heavy metal Tierra Santa y la banda de power metal Dünedain son los cabeza de cartel de OleoRock Festival 2024, que se llevará a cabo el sábado 15 de junio en Torredonjimeno, concretamente en el Polideportivo Matías Prats a partir de las 18:30 horas. Junto a ellos estarán también los participantes del quinto concurso de grupos en directo OleoLive: Asako, Night Hearth, Macarreces Zero y Koven.

Uno de los momentos más esperados del programa será la actuación de la banda jienense Goddamn, que vuelve a los escenarios con una pequeña gira de despedida de uno de los grupos metaleros que ha conseguido poner a Jaén en el mapa en los últimos años.

Las entradas para socios de la Asociación Cultural Rockximeno tienen un precio reducido de 5 euros, mientras que las entradas anticipadas cuestan 15 euros y 20 euros en taquilla. Las entradas físicas están a la venta en los puntos de venta habilitados en Torredonjimeno (Papelería Mayca, Pub La Calle, Bar Pacorro y Pub Pepico), en Torredelcampo (Fotografía Esteban Castro), en Jaén (Rock States) y en Linares (Más Madera, Ricky Navas Tattoo). Los menores de 12 años tienen entrada gratuita.

8. Ermita Music Festival

Sábado 15 de junio

Los Villares

Rock

Entrada gratuita

Los Villares, muy cerca de la capital, celebra el Ermita Music Festival el sábado 15 de junio, con varios grupos y deejays en su cartel. Urraca y Los Manolos Plateados, un tributo al Último de la Fila y Manolo García, serán los encargados de tocar, además de la sesión de Marina DJ.

Urraca, nuevo proyecto de los componentes del grupo Jergones con la incorporación de Juande Ramírez (ex Vuelacruz, El club del aguante), presenta este próximo sábado, 15 de junio, su primer EP, ‘Pinturas de guerra’, en el Ermita Music Festival de Los Villares, que se celebrará en el entorno de la Ermita de San Juan con motivo de las fiestas patronales de la localidad. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

9. Folk del Mundo

Del 20 de junio al 4 de julio

Jaén y provincia

Música folk

Entrada gratuita

El Festival Internacional de Música, Danza y Canciones Populares 'Folk del Mundo' celebra su 37ª edición con un cartel que incluye música y danza de agrupaciones venidas de China, Irlanda y Perú. La cita es del 20 de junio al 4 de julio, cuando pasará por once municipios de la provincia: Jaén, Torreperogil, Pegalajar, Lopera, Jimena, Alcaudete, Benatae, Mengíbar, Arjonilla, Navas de San Juan y Huelma.

El concierto inaugural correrá a cargo de Teresa Ferreiro y Gael Carballo en la lonja del Palacio Provincial. Una actuación en la que podrá verse también a la artista jienense Rocío Guzmán. A ellos se suman talleres de juegos populares, danzas populares de Álika Dance Lab y pasacalles en el Parque de las Bicicletas.

Con entrada libre a todas las actividades, esta edición llega marcada por la novedad que supone la primera edición del Gastrofolk, el próximo 1 de julio, una iniciativa a cargo del chef jienese Marcos Reguera en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, donde se podrá probar a qué sabe no solo la cultura, sino también la gastronomía de Perú.

10. Alligator Rockin'

Del 21 al 23 de junio

Paseo de las Bicicletas (Jaén)

Rock & roll

Entrada gratuita

Buenas noticias para el rock&roll en Jaén con el regreso de la celebración del Festival Alligator Rockin’ en el mítico Paseo de las Bicicletas. La cita es del 21 al 23 de junio y la entrada es gratuita. Será, además, una edición muy especial dedicada a la memoria de la cantante rockabilly Lola Jump.

En esta cita de tres intensos días estarán sobre las tablas Sonny West desde Inglaterra y The Di Maggio Connection desde Italia, reconocido por la prensa internacional como el guitarrista y cantante de rock&roll con más calidad del panorama actual, además de Scorcia Little Band Boom, la primera orquesta liderada por un guitarrista de Rock and Roll al frente, con temas originales y cantados en castellano.

Completan el cartel Hayride 56’s & Friends y otros habituales como The Hot Jivers o Merrie Melodies. Junto a ellos brillarán en el escenario otros grupos como The Hick Riders, Mojo & The Lojos y The Catrina Bandits. En el apartado de música pinchada, el festival contará con los deejays Lecurrete, DJ Zapata o DJ Eli.

11. Sierra de Sones

28 y 29 de junio

Torres

Varios géneros

Entradas a la venta y también conciertos gratuitos

Los días 28 y 29 de junio el municipio de Torres celebra la segunda edición de su nuevo festival Sierra de Sones. Por su escenario pasaran, entre otros, Pony Bravo, Rocío Márquez y Bronquio, o Raúl Cantizano y Los Volubles. Este año, el festival se extiende a lo largo de tres días, ofreciendo una variedad de eventos culturales que incluyen música en vivo, fiestas con DJ en la piscina, y una conferencia el domingo por la mañana.

El domingo, la conferencia de clausura contará con la participación de la poeta Carmen Camacho y la cantaora Rocío Márquez, como parte del ciclo 'La Duda Metódica', que cuenta con la colaboración del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música.

En cuanto a las entradas, el único escenario de acceso con entrada será el de la noche, en el espacio natural de la Pila Pellenda. Con un precio popular de 10 euros para las dos noches de conciertos, o de 5 euros por noche, pueden reservarse enviando un correo electrónico con el nombre y el número de entradas a la dirección sierradesonesentradas@gmail.com. El resto de conciertos y actividades de la programación son de acceso gratuito.

12. Un Mar de Canciones

28 y 29 de junio

Torreperogil

Pop

Entradas a la venta

Comienza la programación de Jaén en Julio arañando los últimos días de junio (por aquello de que son cinco festivales y el mes solo ofrece cuatro fines de semana) y lo hace con el festival de pop y música de cantautor Un mar de canciones en Torreperogil.

Esta edición Un Mar de Canciones se desarrollará el 28 y 29 de junio en el Auditorio Torres Oscuras y tendrá como conciertos estrellas las actuaciones de Tarque & la Asociación del Riff, Iván Ferreiro y Belén Turnes, entre otros. Consulta más información y saca tus entradas anticipadas en este enlace.