Cartel completo del festival gratuito Alligator Rockin' Jaén para el mes de junio

Los melómanos jiennenses y del resto de Andalucía lo estaban echando de menos. Tras un tiempo en silencio, este 2024 vuelve el Festival Alligator Rockin’ a su emplazamiento original, el Paseo de las Bicicletas. La fecha confirmada es del 21 al 23 de junio y la entrada, como es habitual, será gratuita para todos los asistentes.

En esta edición, dedicada a la desaparecida cantante rockabilly Lola Jump, el cartel cuenta con artistas internacionales, nacionales y una selección de DJs que harán las delicias del público.

Artistas internacionales

Rock Me Babe, organizadores del festival, trae lo mejor de la escena rockabilly a Jaén en cada edición. En la número doce estarán sobre las tablas Sonny West desde Inglaterra y The Di Maggio Connection desde Italia, reconocido por la prensa internacional como el guitarrista y cantante de rock&roll con más calidad del panorama actual.

Artistas nacionales y deejays

El cartel no estaría completo sin la numerosa representación de artistas españoles que lo integran. Scorcia Little Band Boom es uno de los destacados. Se trata de la primera orquesta liderada por un guitarrista de Rock and Roll al frente, con temas originales y cantados en castellano.

Completan el cartel Hayride 56’s & Friends, en homenaje a Lola Jump, y otros habituales como The Hot Jivers o Merrie Melodies. Junto a ellos brillarán en el escenario otros grupos como The Hick Riders, Mojo & The Lojos y The Catrina Bandits. En el apartado de música pinchada, el festival contará con los deejays Lecurrete, DJ Zapata o DJ Eli.

Alligator Baby: rock en el cole

Del 18 al 20 de junio y por primera vez en la historia del festival, la asociación Rock Me Babe de Jaén ha preparado un programa de actividades para realizar en algunos colegios de la capital. Con el objetivo de enriquecer su cultura musical y conocer de cerca a algunos artistas de la tierra, en esta semana se sucederán las citas en las aulas jiennenses que han concertado la actividad.