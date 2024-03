Así sería el anuncio de #andalusiancrush si hubiera incluido a Jaén

Las redes sociales son el caldo de cultivo de ideas ingeniosas que, en ocasiones, miran por la provincia y su turismo. Es el caso de la iniciativa de Me Pone Viajar, web dedicada al turismo en Jaén que ha publicado un vídeo en formato Reel para dar valor a todo lo que la provincia ofrece: cultura, turismo, naturaleza, fiestas y su gente. El texto locutado afirma lo siguiente: "Conozco un lugar, un lugar lleno de raíces. Cultura. El reflejo de una tierra marcada por la tradición y los ecos de su pasado. Mar ingente de tesoros escondidos en el corazón de Andalucía. Rincones de pasión, pasión, pasión por nuestra tierra, su cultura, su gente, nuestros olivos. ¿Se te ocurre un lugar mejor? No digas que no te lo advertí. Cuidado con el Jaén Crush.

Así es el #jaencrush

Con la etiqueta de #jaencrush, el vídeo hace referencia a monumentos patrimoniales y naturales que atesora la provincia. Así, aparecen impactantes imágenes de la Catedral de la Asunción de Jaén, que aspira a convertirse en Patrimonio de la Humanidad; los Baños Árabes de Jaén, los más grandes y mejor conservados de Europa; la Semana Santa de Jaén, declarada Bien de Interés Turístico Cultural y Fiesta de Interés Turístico Nacional; el Castillo de Santa Catalina y las imponentes vistas que se atisban desde la Cruz del Castillo; el patrimonio olivarero y natural de una provincia con 60 millones de olivos y cuatro parques naturales.

Andalusiancrush

El vídeo viene a hacer justicia a Jaén tras la publicación del original #andalusiancrush, donde no hay cabida para dar luz a las bondades que nuestra tierra ofrece al turismo.

El vídeo de #jaencrush está disponible en las redes sociales de Me Pone Viajar, empresa que ha querido hacer este homenaje a Jaén en una época en la que las políticas turísticas están más en boga que nunca a raíz de la polémica que ha suscitado entre la población el cambio de imagen y eslogan de la ciudad capital, y que ahora reza "Jaén te está esperando". Acción y reacción es lo que busca la publicación de este Reel que ha sido popularmente seguido, comentado y compartido en las redes sociales.