Del 'Circo en Segura' a la Feria de Baeza: eventos destacados de ocio y turismo para este fin de semana

Jaén/Si buscas música en directo o prefieres irte de feria a Baeza y bailar de caseta en caseta; hacer un plan de circo en familia, o vivir un intenso fin de semana de desconexión en la naturaleza con un retiro de yoga en Cazorla, aquí te dejamos posibles planes para disfrutar de esta semana con puente de agosto incluido sin tener que moverte de la provincia. Olvida la playa, llena hasta los topes, y aprovecha estos eventos en Jaén en verano.

Frank Rock & Blues Festival

El Frank Festival de Torreperogil sopla las velas de su 25 cumpleaños con una edición muy especial. El cartel internacional de artistas está compuesto por los daneses Thorbjorn Risager & the Black Tornado, el mítico músico y productor británico Mike Vernon, Cat Squirrel, la formación afincada en Bélgica Joost De Lange y, en el plano nacional, Al Dual, Los Gwynn, Pelomono, Rubén Moya and the Voodoo Dogs y Los Redentores del Blues. La edición 25 aniversario del Frank Festival se celebrará del 16 al 18 de agosto en el Auditorio Torres Oscuras de Torreperogil.

Feria de Baeza

La Feria de Baeza 2024, en honor a Nuestra Señora del Alcázar, se celebra este año del 14 al 18 de agosto. Las calles de la ciudad Patrimonio de la Humanidad se visten con sus mejores galas para que residentes y visitantes disfruten de una extensa programación llena de actividades para todas las edades y gustos. La propuesta de este año incluye desde eventos deportivos hasta espectáculos musicales, pasando por la tradicional cabalgata y un innovador cierre con drones. Toda esa esencia queda reflejada en el cartel oficial de 2024, una obra de la joven ilustradora e interiorista Belén Tallada López-Obregón.

Candle Melodies

En pleno mes de agosto, la provincia de Jaén se convierte en una zona privilegiada para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo. Este año, la oferta para contemplar las Perseidas se enriquece con una propuesta innovadora y atractiva, organizada muy cerca de Jaén capital. Se trata del evento ‘Candle Melodies’, una experiencia que ofrece música en vivo, gastronomía y la observación del fenómeno astronómico en un entorno natural que se celebrará el viernes 16 de agosto.

71 Festivales de Alcalá la Real

Los 71 Festivales de Agosto en Alcalá la Real nacen como respuesta a las noches de verano en el municipio jienense, que se llenan de cultura ofreciendo una variada programación pensada para todos los gustos. Apunta todas las citas que puedes tener hasta el 16 de agosto y no olvides sacar tu entrada anticipada en este enlace. El 14 de agosto, la XV Noche Flamenca traerá al escenario a artistas de renombre como Argentina, Kiki Morente y El Yiyo al baile.

El 15 de agosto, la Noche de Fuegos ofrecerá un tributo a El Canto del Loco y DJ en el Paseo de los Álamos a las 22:00 horas. Finalmente, el 16 de agosto, el Patio del Colegio Alonso Alcalá acogerá el concierto de rock ‘Noche de buen amor’, poniendo el broche de oro a los Festivales de Agosto.

Retiro de yoga en Cazorla

El Aula de la Naturaleza El Cantalar acogerá el retiro ‘Yogaventura’ del 15 al 18 ded agosto, ideado a través de la combinación de yoga, meditación y deportes de aventura con actividades al aire libre en uno de los entornos naturales más impresionantes de España. El programa incluye sesiones diarias de yoga y meditación, rutas de senderismo, paseos en kayak en el Pantano del Tranco, rutas a caballo y sesiones de mindfulness al aire libre.

Cine de verano en La Alameda

Hasta principios de septiembre, el Auditorio de la Alameda de Jaén se transforma en una espectacular sala de cine al aire libre para las noches de verano. Cineverano Jaén continúa con su programación, de la que ha publicado recientemente el listado de películas para las próximas semanas. Toma nota y no te pierdas ninguna de las que te interesan de la programación.

Monólogos en Sabiote

El 15 de agosto, la Plaza de Toros de Sabiote será el escenario de una noche repleta de humor y risas con el esperado espectáculo 'Los de los monólogos: David Navarro y Guelmi'. A partir de las 22:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una noche muy divertida de la mano de estos dos destacados humoristas de Jaén. Consigue tu entrada, que ya están disponibles a la venta desde 14 euros más gastos en este enlace.

El Sierra, Festival Rural

En Beas de Segura se celebra el festival gratuito ‘El Sierra’, con artistas como Kiko Veneno, Cantes Malditos, Los Mejillones Tigre, Entalpía, Pairo y Viajes Espaciales Beirut, entre otros. Destaca la fiesta en la piscina del sábado y la jornada matinal ‘Sierra Kids’, dedicada al disfrute en familia.

Circo en Segura

La magia del circo vuelve a la Sierra de Segura con la quinta edición del Festival de Circo y Teatro de Calle ‘Circo en Segura’. Del 12 al 25 de agosto, las plazas de nueve pueblos de la comarca acogerán las actuaciones y talleres de cinco compañías circenses. Todas las actuaciones tendrán entrada libre hasta completar aforo, proponiendo un plan especial para disfrutar de espectáculos que te dejarán con la boca abierta.