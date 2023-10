Dulces que tienes que probar por el Día de Todos los Santos en Jaén

El Día de Todos los Santos en Jaén es una festividad llena de tradiciones y costumbres que celebran el recuerdo de los seres queridos que han dejado este mundo terrenal. Además de las visitas a los cementerios y la decoración de las tumbas con flores, este día se caracteriza por la degustación de deliciosos dulces tradicionales que son verdaderas delicias para el paladar. Te presentamos cuatro de los dulces más emblemáticos de Jaén que no puedes dejar de probar en esta época tan especial.

Gachas dulces de Jaén

Las gachas dulces, también conocidas como gallinas en leche, pollas en leche o gachas gitanas de Jaén son un postre típico que se disfruta en toda la provincia de Jaén, especialmente durante el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Estas gachas no solo son deliciosas, sino que también se les atribuyen propiedades mágicas y místicas, como la capacidad de ahuyentar los malos espíritus.

La preparación de estas gachas dulces implica cocinar harina tostada con leche, azúcar y aromatizarla con canela, y a veces anís o ralladura de limón. El resultado es un postre cremoso y reconfortante que te transportará a la tradición culinaria de Jaén. Pero ojo, si no eres muy fan del ajonjolí, quizá no sea tu elección favorita. Si te gusta, querrás repetir y que no se acabe nunca.

Como la diferencia entre comprarla de forma industrial y hacerla en casa es vertiginosa, y por ser un dulce tan típico, te dejamos aquí los ingredientes que necesitarás para que te animes a hacerla.

Receta de las gachas dulces de Jaén

1 litro de leche

1 rama de canela

Canela molida

La piel de un limón

Aceite de oliva virgen extra (unos 200 gr)

Pan para freír

Unos 35 gr de harina

Un pellizco de sal

200 gr de azúcar

Un chorro de anís o un puñado de anís en grano o ajonjolí

En una cacerola, calienta la leche con canela, anís, azúcar, corteza de limón y corteza de naranja. Remueve continuamente durante 5 minutos. Deja reposar la leche para que absorba los aromas y luego cuélala. Reserva. Corta el pan en cubos y fríelos en una sartén con abundante aceite. Luego, escúrrelos en un plato con papel absorbente. En una sartén, calienta 3 cucharadas de aceite y añade la harina. Rehoga hasta que tome un ligero tono dorado. Vierte la leche gradualmente y cocina durante 10-12 minutos, sin dejar de remover, hasta obtener una textura similar a natillas o una bechamel ligera. Utiliza un batidor manual para evitar grumos de harina. Sirve las gachas dulces en 4 recipientes, espolvoréalas con canela y agrega los cubos de pan frito. Decora con hojas de menta. ¡Listo!

Huesos de Santo

Otra de las especialidades de la festividad del Día de Todos los Santos en Jaén son los Huesos de Santo. Estos son bocados a base de mazapán dulce y tierno que resultan irresistibles. Son tan deliciosos que tendrás que controlarte para no comer más de la cuenta. ¡Vigila un poco ese azúcar y no te pases!

Buñuelos de viento

Los buñuelos de viento son uno de los dulces más demandados en las cafeterías de Jaén durante esta festividad, además de que podrás encontrarlos en casi cualquier panadería y confitería de la provincia. Son un manjar que gusta tanto a mayores como a pequeños. Además, puedes encontrarlos en una variedad de sabores, ya que además a los típicos sabores de nata, chocolate o crema se añaden otros más modernos como el chocolate blanco o kínder para sorprender a los paladares más exigentes.

Pestiños

Los pestiños son una receta típica que se elabora tanto en casas como en panaderías de Jaén. La elaboración artesanal de este producto le da un toque de calidad y autenticidad. Cada localidad le agrega su toque especial, variando algunos ingredientes e incluso el nombre, que puede ser pestiños, borrachuelos o con otras denominaciones según la zona. Un dulce típico y con solera, ya que su receta original data del siglo XVI.

El Día de Todos los Santos en Jaén es una celebración llena de tradiciones y sabores únicos. No puedes perderte la oportunidad de probar estos deliciosos dulces que forman parte de la historia culinaria de la provincia. Ya sea disfrutando de unas gachas dulces mágicas, degustando los tiernos huesos de santo, saboreando los buñuelos de viento rellenos o descubriendo la variedad de pestiños, cada bocado te acercará al corazón de la gastronomía jiennense. ¡Buen provecho!