Mikel Izal: "Soy una persona que sufre de inconformismo crónico"

Baeza/Es uno de los nombres más queridos y respetados del panorama musical español. Mikel Izal vuelve y lo hace con la garra que le caracteriza y nuevos temas bajo el brazo. El artista navarro estará este fin de semana en el cartel de Sentir Baeza AOVE Fest, coronando la programación del viernes 21 de junio. Hablamos con él sobre la evolución de su carrera y de lo que le espera al público en la cita baezana con su potente directo.

Pregunta.En octubre de 2022 te despediste en el Wizink Center con un gran concierto. Tu vuelta, que ha sido muy esperada, también parece distinta sin la misma banda que te arropaba en anteriores giras. ¿Cómo has atravesado este cambio y cuándo llegaron las ganas de volver?

Respuesta.Afortunadamente es distinta, si no, no habría tenido ningún sentido el cambio. Necesitaba expresarme a mi manera, cada vez escribía canciones más personales, que necesitaba poder desarrollar no solo musicalmente, sino a todos los niveles artísticos. También me interesan otro tipo de sonidos y producciones. Soy una persona que sufre de inconformismo crónico. Necesitaba un cambio de tercio, empezar de nuevo y volver a ilusionarme y sentir nuevos vértigos.

P.Tu último disco, 'El miedo y el paraíso', presenta una producción muy cuidada, con licencias para incluir sonidos de corte folk y hasta electrónica. ¿Qué ha representado para ti esta evolución en tus composiciones?

R.Realmente, a nivel compositivo es quizás el aspecto que menos ha cambiado mi proceso con respecto a la anterior etapa: sigo componiendo las canciones solas en mi casa, intentando no aburrirme de mí mismo, de ahí que visite tantos lugares musicales diferentes. A la hora de grabar los temas y producirlos junto a Santos sí que sentí mucha más libertad para llevarnos a los sitios que me interesan ahora mismo.

P.¿En qué experiencias te has inspirado para crearlo y cómo fue el proceso de composición y producción?

R.Atravesaba una época difícil cuando escribí este disco, así que tenía muchas cosas que decir, que decirme. El proceso de composición fue igual que el de discos anteriores: en soledad, en mi casa, e intentando emocionarme con lo que iba sucediendo. El proceso de producción sí que fue diferente al de discos de mi anterior etapa. Mucho más íntimo, compartido solo con Santos y Fluren, amigos y genios, y sin miedo a experimentar al máximo y con el tiempo para hacerlo.

P.¿Hay alguna canción en este nuevo álbum que tenga un significado especial para ti o que haya sido particularmente difícil de crear?

R.Todo fluyó muy fácil. Escribí estas canciones para desahogarme y tenía tanto dentro que fue simplemente dejarme llevar y disfrutar de hacer canciones que me emocionan tanto.

P.En su formato en vinilo se aprecian las dos caras de la moneda, y del propio disco: una llena de miedos y otra de autosanación, representando las sombras y luces de la propia existencia. ¿Hasta qué punto te resulta fácil quitarte “la máscara” ante el público al hablar de lo que uno siente? ¿En qué momento de los dos te encuentras ahora?

R.Cada vez disfruto más desnudándome en un disco o en un escenario. No tengo nada que esconder. Me gusta compartir debilidades y fortalezas. Estoy conectando más que nunca en mi vida con las personas que tengo delante en un concierto. Es un gustazo.

P.¿Cómo ha sido la respuesta de tus fans tras la salida del nuevo disco y durante los conciertos de la gira?

R.Es muy complicado empezar un proyecto nuevo tras doce años en una aventura tan enorme como IZAL. Me preparaba para una travesía por el desierto muy dura, y afortunadamente no ha sido así. El público me ha regalado un comienzo soñado, han estado ahí, con respeto y curiosidad sana, y el disco creo que ha tocado muchos corazones. Y han llenado todas las fechas hasta el momento. No podría estar más feliz.

P.Y, hablando de seguidores, las redes sociales parecen ser un baluarte decisivo para ganar nuevos fans. ¿Sueles mirar tus perfiles oficiales a diario o es algo que no te preocupa?

R.Intento no mirar demasiado, porque hay de todo, es una barra libre de amor y odio, hay que poner cierta distancia. Demasiado amor es igual de malo que demasiado odio cuando viene de personas que no te conocen.

P.¿Cuál consideras que ha sido el momento más importante o decisivo en tu carrera hasta la fecha?

R.Siempre me viene a la memoria la Plaza del Trigo del Sonorama donde claramente vi que algo estaba pasando. Que mis canciones habían conectado.

P.Izal es sinónimo de un buen cartel de festival o de un concierto memorable. Como en tus casi 15 años de carrera has pisado todo tipo de escenarios, se hace obligada la pregunta: ¿dónde disfrutas más, en conciertos propios o en festivales multitudinarios?

R.Cada uno tiene lo suyo. En un festival te ve gente que no te conoce, es un buen sitio para darte a conocer (a aquell@s que estén allí por la música, claro…). Y la energía de 30.000 personas cantando una canción tuya… estremece. En tus conciertos propios todo el mundo está a favor de tu obra, les gustas, conectan, es estar en casa. Es más sencillo.

P.A colación de esto, hay abierto un debate acerca del escaso apoyo a las salas de conciertos, dando a entender que el gran público se mueve más por festivales, pero después no es capaz de apoyar conciertos de pequeño aforo. ¿Hasta dónde crees que puede afectar esto a los propios músicos?

R.Sin raíz no hay planta. Ni más ni menos. Si no hubieran venido a verme en salas pequeñas yo no habría siquiera nacido musicalmente.

P.¿Qué aspectos de la gira disfrutas más y cuáles encuentras más desafiantes?

R.Todo es nuevo. Todo me da vértigo y me ilusiona. Disfruto muchísimo viendo cómo el público canta algunas de las canciones nuevas como si fueran hits de toda la vida, ‘La fe’, ‘El grito’, ‘El paraíso’… eso es un lujazo.

P.¿Podrías compartir alguna anécdota memorable o especial que haya ocurrido durante la gira?

R.La propia gira de auditorios ha sido una maravillosa anécdota.

P.Hace pocos días, en el concierto del baezano Alis en Madrid, hubo una gran sorpresa con tu aparición para cantar ‘Bailando con el viento’, tema que hacéis en conjunto. ¿Se repetirá la escena en Sentir Baeza?

R.Fue un gustazo. Es un temazo de Alis y me honra muchísimo poder haber participado. En este caso un show muy cerrado y ensayado hasta la saciedad, muy trabajado, soy muy cuadriculado y me cuesta introducir nuevas dinámicas no ensayadas. Soy un ingeniero atrapado en el cuerpo de un musico, o al revés… no lo sé muy bien.

P.Baeza te espera con los brazos abiertos este fin de semana. ¿Qué hay preparado para el show?

R.Es un show con nuevas dinámicas musicales y escenográficas, más potencia y en general con una energía mucho más elevada que el de la gira de auditorios que acabo de terminar.

P.Con tantos discos editados ¿cómo será el setlist? ¿Es difícil elegir cuál se queda dentro y qué tema va fuera?

R.El repertorio estará compuesto por los temas que forman ‘El miedo y el paraíso’ y nuevas versiones de las canciones más identificativas que escribí en los últimos años. Es bonito montar un setlist con tantas canciones que el público hizo grandes.