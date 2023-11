Tres platos típicos de las tascas jiennenses elaborados con carne

Si te pirra la carne y vienes a Jaén, has de saber que estás en el buen lugar para el mejor yantar. La gastronomía jaenera aguarda no solo platos dedicados a la verdura, como las deliciosas espinacas esparragadas o la fresquita pipirrana (que, en honor a la verdad, en la receta de Jaén sí lleva atún), sino que también es tierra de carnaza. Si vas por la Sierra de Cazorla no puedes dejar de pedirte un choto o un cordero segureño, de los que acabarás chupándote los dedos. Pero si estás por la capital, te dejamos a continuación tres platos de carne típicos de las tascas jiennenses que, además, también podrás encontrar en otros bares y restaurantes. Desde el exquisito lomo de orza hasta la irresistible morcilla en caldera y la tentadora carne a la suegra, prepárate para un festín de sabores únicos que solo Jaén puede ofrecer.

Lomo de orza: la receta jaenera que no te quitarás de la cabeza

Quien lo ha probado lo sabe. El lomo de orza de Jaén es un manjar que ha resistido la prueba del tiempo y se ha ganado un lugar destacado en la gastronomía jiennense. Este plato, cuya preparación se remonta a numerosas generaciones atrás, implica sumergir el lomo de cerdo en aceite de oliva, ajo, pimentón y especias durante un periodo de tiempo amplio con el objetivo de que coja sabor. Además, la carne se cocina lentamente hasta alcanzar una textura tierna y un sabor impregnado de las notas de las hierbas y especias.

El lomo de orza fusiona la tradición con el sabor intenso de la carne, creando un equilibrio perfecto que deleitará tu paladar, especialmente cuando se encuentra en su punto óptimo de cocción y se derrite en tu boca. De hecho, en las tascas jiennenses, este plato es uno de los favoritos entre lugareños y visitantes. Y si ya le ponen encima un par de huevos o unas patatas fritas, la comida será de campeonato. ¡Para repetir!

Morcilla en caldera: así no la habías probado

Otra delicia culinaria que no puedes pasar por alto en Jaén es la morcilla en caldera. Seguramente hayas probado en Jaén la morcilla blanca y la negra, y sepas distinguir esta última de otras típicas españolas, como la de arroz, porque ya hayas descubierto sus sabores únicos, pero solo cuando pruebas la auténtica morcilla en caldera sabes de lo que estamos hablando y de qué va este plato tan típico. Con raíces profundas en la cocina local, se elabora con sangre, cebolla y especias, todo cocido lentamente en una caldera. El resultado es una morcilla con una textura suave y un sabor robusto que no tiene la forma típica de la morcilla, sino que se sirve en masa.

Uno de los lugares donde seguro que podrás probarla y, además, en formato de tapa, es en el Bar La Barra en la calle Cerón, dándote la bienvenida a las tascas con más solera de Jaén. Y si ya lo acompañas de un Rossini para beber te aseguramos que el gustazo será doble. ¿No sabes qué es el Rossini? Te lo contamos en este artículo.

Carne a la suegra: a esta sí que la querrás

La carne a la suegra, que no "carne de tu suegra" es otro plato que merece un lugar destacado en tu itinerario culinario jiennense. Esta exquisita preparación se prepara con filetes de carne adobados con especias y cocidos a la parrilla o a la brasa. La carne se sirve jugosa y llena de sabor. De hecho, la gracia es acompañarla con un buen pellizco de pan del de verdad para mojar en su salsa.

Este plato, conocido por su nombre intrigante, es una muestra del ingenio y la creatividad que caracteriza a la cocina jiennense. Al probar la carne a la suegra en las tascas locales, además de echarte unas risas con el nombre, disfrutarás de uno de los platos más consistentes y deliciosos de los bares y restaurantes jaeneros. Con suerte, te la pondrán como tapa en alguno de estos locales. ¡Aprovecha!

Ya sea cual sea tu opción para comer en Jaén, cada plato cuenta una historia de tradición y sabor. Desde el lomo de orza hasta la morcilla en caldera y la carne a la suegra, la carne ocupa un lugar central en la mesa jiennense. Así que ya lo sabes: en tu próxima visita a la ciudad del Santo Reino asegúrate de incluir estos platos en tu pedido para conocer la auténtica esencia de Jaén a través de sus sabores inigualables. ¡Buen provecho!