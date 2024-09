Dónde puedes hacer formación en escalada en Jaén con una salida mensual

Jaén/Si eres un apasionado de la escalada o te gustaría comenzar a practicar este deporte de aventura, ahora puedes hacerlo formándote de manera completa y segura. Con la llegada de la temporada 24/25, se abre una nueva edición del programa de formación en escalada deportiva en roca, diseñado para aquellos que desean adquirir habilidades sólidas y desarrollar su autonomía en este deporte de altura. Este curso, que se extenderá por cinco meses con una salida mensual, es una gran opción para quienes buscan un aprendizaje estructurado y progresivo en el mundo de la escalada.

Programa de la formación en escalada en roca en Jaén

El programa está cuidadosamente estructurado para guiar a los participantes desde los fundamentos básicos hasta técnicas avanzadas, con un enfoque en la seguridad y la autonomía, con un cuidado calendario que contempla salidas mensuales para mejorar la práctica.

28 de septiembre. En la primera jornada, los participantes serán introducidos en los conceptos básicos de la escalada en roca, incluyendo el equipo necesario y las técnicas iniciales. Esta sesión establecerá las bases para el desarrollo de habilidades en las siguientes sesiones.

26 de octubre. Durante esta salida, se profundizará en la técnica de escalar en primero, una habilidad esencial para la progresión en la escalada deportiva. Los participantes aprenderán a manejar las cuerdas y anclajes de manera efectiva y segura.

23 de noviembre. La tercera sesión se centrará en las maniobras de reunión y descuelgue. Estas técnicas son cruciales para garantizar la seguridad durante las escaladas y descensos, y su dominio es fundamental para cualquier escalador.

21 de diciembre. Antes de finalizar el año, se realizará un repaso integral de los conocimientos adquiridos hasta el momento. Además, se abordará la gestión del miedo, una parte vital de la escalada que ayuda a mantener la calma y el control en situaciones desafiantes.

18 de enero. La última sesión del programa se enfocará en el aseguramiento dinámico y las técnicas de autorescate. Estos conocimientos permiten al escalador manejar situaciones imprevistas y realizar rescates en caso de emergencias.

Del 14 al 16 de febrero. Como colofón del curso, se ofrecerá un viaje opcional de fin de formación. Este viaje permitirá a los participantes poner en práctica todo lo aprendido en un entorno nuevo, consolidando así todas las habilidades adquiridas.

Aspectos clave del curso

El programa está diseñado para partir de cero y llevar a los participantes hasta un nivel de autonomía en la escalada deportiva. Esto implica que se cubrirán todos los aspectos necesarios, desde el material y las técnicas hasta las maniobras de seguridad. La formación combina teoría y práctica en cada sesión, con un enfoque especial en la seguridad y la práctica efectiva.

El curso se llevará a cabo bajo la supervisión de Sebastián Miranda Jiménez, un guía de escalada titulado con amplia experiencia en el campo. Con un ratio máximo de un guía por cada seis alumnos, se garantiza una atención personalizada y de alta calidad.

Inscripciones y precio

Para participar, es necesario tener una buena condición física. El curso incluye material específico para cada actividad, seguros y guía titulado. Sin embargo, el transporte, las comidas y otros gastos no están incluidos. El precio total del programa es de 330 euros, con la opción de pago único o fraccionado. Es importante destacar que no se permite asistir a actividades individuales, y la cancelación no implicará la devolución de importes, salvo en casos de fuerza mayor.

Para más detalles y para inscribirte en el curso, puedes contactar con Sebastián Miranda Jiménez a través de su página web o llamando al teléfono 666 613 804.