Ruta por tres municipios de Jaén que tienen el arte urbano como bandera

Jaén/Para que una ciudad o pueblo nos encandile en nuestra visita, más allá del patrimonio cultural está el patrimonio artístico, que no ha de tener siglos para ser buenamente valorado. Es por ello que el arte urbano se ha convertido en un potente atractivo turístico en la provincia de Jaén, donde varios municipios han encontrado en los murales, esculturas y otras manifestaciones artísticas una forma de embellecer su entorno y captar la atención de visitantes. Desde Carchelejo hasta Linares y Aldeahermosa, esta ruta ofrece un recorrido por los principales puntos donde el arte contemporáneo y urbano son los protagonistas.

Ruta de arte urbano en Carchelejo

En la localidad de Carchelejo, parte del municipio de Cárcheles, el arte urbano ha transformado su fisonomía urbana gracias al proyecto 'Abierto por Arte'. Este evento, que lleva celebrándose desde 2016, reúne a artistas de diversas partes del mundo para crear obras escultóricas, pictóricas y murales que se exhiben de forma permanente en los muros, calles y plazas del municipio, convirtiendo a Carchelejo en un auténtico museo al aire libre.

Mural de 'Abierto por Arte' en Carchelejo.

En la edición más reciente de 2023, nueve artistas realizaron seis murales de gran tamaño que han dejado una huella visual en el pueblo. Entre los artistas participantes se encuentran Bea Millán, Iñaki García y Marifé Rozalén, cuyas obras pueden apreciarse a lo largo del casco urbano.

Ruta de arte urbano en Linares

El arte urbano en Linares ha alcanzado un nivel internacional gracias al Festival 23700 Arte Urbano Linares, que se celebra cada año de la mano de RAMPA, con Miguel Ángel Belinchón ‘Belin’ a la cabeza, y convierte a la ciudad en un referente en el circuito mundial de arte urbano. Con más de 30 murales que decoran los edificios de la urbe, este festival atrae a miles de turistas que buscan disfrutar de la creatividad plasmada en las calles.

Mural en un edificio de Linares.

El evento cuenta con la participación de reconocidos artistas de todo el mundo, como Smug One, Digital Does y el local Belin, cuya obra ‘Make art not war’ es un potente mensaje de paz a través del arte. La colaboración entre la Diputación de Jaén, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Linares y la asociación RAMPA ha sido clave para el éxito del festival, que busca democratizar el arte y ofrecer una experiencia cultural a los visitantes.

Pasear por las calles de Linares durante el festival e incluso tras su celebración es una oportunidad para admirar imponentes murales que reflejan diferentes estilos y temáticas, y que convierten la ciudad en mucho más que una visita para disfrutat de sus famosas tapas y edificios históricos.

Ruta de arte urbano en Aldeahermosa

En el pequeño municipio de Aldeahermosa, en la comarca de El Condado de Jaén, la artista jiennense Marifé Rozalén ha transformado su entorno a través del arte mural. Ganadora del primer premio en el Urban Fest de Getafe, Rozalén, natural de Montizón, ha llenado Aldeahermosa de color y vida con sus murales, que adornan las fachadas de edificios y casas.

Mural de Marifé Rozalén en Aldeahermosa.

Sus obras, dedicadas a temas como la igualdad de género y la reivindicación de figuras femeninas destacadas como Margarita Salas y Malala Yousafzai, son un ejemplo de cómo el arte puede revitalizar comunidades rurales con un fuerte mensaje social.

En Aldeahermosa puedes realizar una ruta por los murales de Rozalén y descubrir cómo ha transformado este pequeño municipio en un museo a cielo abierto. Desde escenas cotidianas de la vida rural hasta homenajes a figuras históricas, cada obra refleja el compromiso de la artista con su tierra y su deseo de mejorar el entorno a través del arte.