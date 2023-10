Los no muertos invaden Torredonjimeno en un survival game por Halloween

Este 31 de octubre, noche de Halloween, prepárate para una de las experiencia más extremas que vivirás en tu vida. El Evento Love Zombies vuelve a Torredonjimeno para celebrar su formato más aplaudido, el de un apocalipsis zombie en las calles del municipio. Esta es tu oportunidad de vivir un survival game por Halloween que te mantendrá en vilo durante horas. El evento comenzará a las 23:00 horas, y las entradas están disponibles en la web oficial del evento, pero recuerda que son limitadas, así que asegúrate de conseguir la tuya a tiempo.

Elige tu personaje: zombie o superviviente

Una de las partes más emocionante de Love Zombies es que puedes elegir el papel que encarnarás durante toda la noche. De esta forma, puedes ser un superviviente a la hecatombe mundial u optar por caracterizarte como un zombie. Tu elección influirá en cómo experimentarás el evento. Como superviviente, tendrás la tarea de sobrevivir a la noche y completar todas las pruebas, además de correr como si no hubiera un mañana para evitar ser alcanzado por las hordas de no muertos. Puedes interactuar con personajes de la trama para obtener información y avanzar en el juego.

Si decides ser un zombie, deberás actuar como uno, persiguiendo a los supervivientes y añadiendo realismo al juego. Existen dos tipos de zombies, los normales, por así decirlo, y los llamados zombies víricos: especializados en correr, son rápidos y feroces, lo que los convierte en una amenaza especial. Además, algunos participantes actúan como militares y actores para dar vida al juego. Para evitar confusiones, has de saber que tanto el personal de organización como la prensa acreditada irán vestidos de blanco.

¿Qué es una survival zombie?

El objetivo de un evento survival zombie es sobrevivir toda la noche en las calles hasta ser evacuado durante la madrugada. El juego se desarrolla en las calles de Torredonjimeno, utilizando edificios públicos y privados para realizar pruebas y misiones, así como interactuar con personajes para avanzar en la historia. No se trata de un juego competitivo, sino de una prueba de resistencia. Aquellos que logren sobrevivir toda la noche y completar todas las pruebas podrán ganar un premio especial. ¿Estás preparado para enfrentarte a los no muertos en Torredonjimeno en este survival game por Halloween?

Normas de los eventos zombies

Antes de comenzar el juego es esencial conocer las normas y reglas que rigen el evento Love Zombies. La seguridad y el respeto son fundamentales para garantizar que todos los participantes disfruten de la experiencia de manera adecuada. La edad mínima para participar en el evento es de 10 años. Los menores de 14 años deben estar acompañados por un adulto mayor de 18 años en todo momento.

Entre las cosas que están prohibidas para participar en un evento de survival zombie figuran el consumo de drogas o alcohol antes o durante el evento. De igual forma, si eres superviviente u otro tipo de personaje humano, no puedes tocar, empujar ni hacer ningún contacto físico con un zombie. Cualquier intento te eliminará del juego. Asimismo, debes respetar las normas básicas de convivencia y no dañar elementos de la vía pública o vehículos, cuyo uso queda totalmente prohibido. No puedes tapar ni ocultar la prenda que te identifica como superviviente o zombie.

Entre las cosas que sí debes hacer está, cómo no, correr a todo gas para escapar del ataque zombie, además de interactuar con personajes principales para avanzar en el juego. Si eres eliminado, puedes quejarte, pero recuerda que no podrás volver a la vida.