A todo volumen: listado de bares alternativos y de rock en la provincia de Jaén

Si tienes alma de rockero, esto te interesa. Ya sea que escuches rock, blues o cualquier otro tipo de música alternativa, en la provincia hay numerosos locales que están esperando tu visita. Aquí te dejamos un listado de bares alternativos de Jaén para que disfrutes a todo volumen.

Bar Garage Rock Elviris en Linares

Calle Joaquín Ruano (Nueva), 24. Linares

Este templo del rock está dedicado a la figura de Elvis, como puedes apreciar por su nombre. Aquí sonarán temazos de Rock&Roll, Blues, Garage, 60's, 70's, 80's. Cuenta con tienda de merchandising y la posibilidad de hacerte socio de su Elviris Beer Club para tener numerosos descuentos en el local y asistir a eventos y catas. Y por supuesto, su parte lúdica con diana, billar, futbolín y conciertos en directo.

Rock States en Jáen

Avenida Eduardo García Maroto, 5. Jaén

Rock States, el bar rockero de Jaén por antonomasia, se ha reinventado hace poco para ofrecerte, además de buena música, también comida. Meriendas, copas, cenas… todo es posible con su carta de 'Pan-Rock'. Abierto desde las 16:00 horas, es un local auténtico con una decoración flipante. Además de ser una exposición viviente del rock actual, con discos, guitarras, platos de batería, vinilos y mucho más tanto de grupos de Jaén como de todos los que pasan por su escenario y se lo dedican, programa conciertos semanales y también tiene numeroso merchandising de recuerdo.

La Tetería en Úbeda

Calle Cruz del Hierro, 3. Úbeda

Abierto en 1998, este 2023 celebra su 25 aniversario. Catedral de la buena música en directo, los conciertos son una constante en su bodega subterránea. Pero esa es solo una de las zonas de disfrute, ya que cuenta con un precioso patio interior, salas de estar y zona de barra. Si te gusta el rockabilly, el rock o cualquier otro tipo de música alternativa, es tu sitio, porque además verás allí en directo a muchos grupos que no pasan por otro punto de la provincia.

Café Teatro Central en Baeza

Calle Barreras, 19. Baeza

El Café Teatro Central de Baeza ofrece un entorno único ya que está ubicado en una casa solariega del siglo XIX en la que se puede disfrutar de conciertos cada semana. Lo más granado del panorama nacional e internacional hace escala aquí en sus giras, con conciertos de jueves a sábado. Disfruta también de la exposición de cuadros con pinturas fluorescentes que cuelgan de sus paredes, donde además hay otros muchos recuerdos que mirar como si de un museo se tratara. También es recomendable su patio, con fuente y todo lujo de detalles si quieres desconectar del ambiente interior y darle a la sinhueso. Si vas con pequeños, disfrutarán con el nuevo local contiguo con parque de bolas llamado Central Park.

Pub Fantasy en Villanueva de la Reina

Calle Jaén, 2. Villanueva de la Reina

Si quieres comer bien mientras disfrutas de temazos en su hilo musical, te recomendamos una visita al Pub Fantasy en Villanueva de la Reina. En sus paredes podrás ver fotografías y portadas de discos de las estrellas del Rock como Iron Maiden, Rolling Stones o Metallica, entre otros, que además escucharás en el mismo bar.

Pub Doble Cero en Torreperogil

Calle España, 36. Torreperogil

Dedicado al género musical del Blues, este pub mítico es una parada obligatoria para todos los melómanos que visiten Torreperogil. No en vano, cada año acoge algunos conciertos del cartel del Frank Rock&Blues Festival que se celebra en verano. Y por supuesto, como en muchos bares de Jaén, el futbolín está presente para amenizar las tardes y noches llenas de buena música.

Rick’s Café en Cazorla

Calle Cronista Lorenzo Polaino, 2. Cazorla

Disfruta de la mejor música y el mejor café en cafetería Rick´s de Cazorla. Desde 2005 ofrece a los visitantes buena música y copas. Uno de los momentos álgidos es durante la celebración del Festival BluesCazorla en julio, donde acoge conciertos no oficiales en los que podrás descubrir a bandas increíbles en directo que, de otra forma, seguramente no verías.

Guzzi Rock en Villacarrillo

Calle Gomez De Llano 21. Villacarrillo

Otro de los templos del rock en la provincia es el Guzzi de Villacarrillo. Conciertos, juegos y todas las bebidas que puedas imaginar en un ambiente alegre y con una decoración preciosa. En sus paredes podrás ver fotos de los iconos de la música y también disfrutar de actuaciones en directo. Saborea su estupendo café.

Only You Café-Bar 50's Dinner en Mancha Real

Calle La Lonja (junto a BP). Mancha Real

Si buscas un espacio inspirado en el ambiente dinner de los años 50, no te pierdas Only You. La comida es exquisita y de hecho, su principal atractivo, además de la buena música, es disfrutar de sus platos, entre los que encontrarás deliciosas hamburguesas gourmet, sándwiches, perritos, pizzas y comida texmex. También sirven deliciosos desayunos al estilo americano. Es habitual ver motos aparcadas en su entrada, ya que es punto de reunión de los amantes de las choppers. En verano aprovecha su terraza exterior.

La Taberna de Chema en Cazorla

Plaza Corredera, 6. Cazorla

Otro de los sitios de referencia para la música rock en Cazorla es La Taberna de Chema. No en vano, organiza conciertos con grupos en directo habitualmente. Ideal también si buscas algo para tomar como auténticos cocktails a ritmo de Rock. ¿Qué te apetece hoy? Riquísimos mojitos, caipirinhas y caipiroska te están esperando.

Si disfrutas de la música alternativa o eres un amante del Rock y el Blues, apunta estos diez bares para una ruta auténtica llena de grandes canciones, comida y bebidas espirituosas y seguramente los nuevos amigos melómanos que sin duda te echarás entre sus paredes. Let’s Rock!