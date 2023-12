Campaña tras la derrota del Linares en Copa del Rey: "Tengo ese pellizco porque ha habido momentos en los que lo he visto"

No ha terminado de la mejor manera el partido de Copa del Rey para los intereses del Linares por su no clasificación pero si con una lectura muy positiva. Quizás se pueda, y de alguna manera se deba, entender este partido no como el final de algo sino como el principio de otro algo diferente porque sí, la Copa del Rey termina para el Linares Deportivo pero después de lo visto esta noche de jueves en Linarejos puede ser el principio de una remontada histórica en la competición liguera. El tiempo determinará lo que suceda en el futuro pero está claro que en este partido el Elche, equipo de Segunda División, se ha visto en apuros en más de una ocasión, ha tenido momentos de lucidez en los primeros 15 minutos de partido y con más definición que dominación, han logrado llevarse el partido en el segundo tiempo, tanto les ha costado que incluso Beccacece ha tenido que sacar su artillería pesada para lograr pasar la eliminatoria. Una percepción que no comparte el técnico visitante que considera que los suyos fueron "justos ganadores" según ha expresado en rueda de prensa tras el encuentro.

Por su parte, el técnico linarense se ha mostrado contento con lo visto sobre el campo en la noche de jueves, con apenas una semana bajo sus órdenes y, por tanto, tiempo insuficiente para asimilar la totalidad de los conceptos que quiere implantar a los suyos. En este sentido reconoce que "hemos igualado prácticamente en todo" algo que le ha dejado con "ese pellizco porque ha habido momentos en los que lo he visto" y se refería más concretamente a varias ocasiones provocadas por Zaki tras su incorporación al campo, con el 1-1 en el marcador y la energía arrolladora con la que salía el jugador azulillo. Y es que si, el Linares ha sido un vencedor moral de un encuentro que "hemos tenido controlado en muchas fases" y donde el equipo "ha conseguido anular al Elche" aunque consciente de los errores porque "hemos tenido muchos fallos" según reconocía David Campaña al término del encuentro.

Sin tiempo prácticamente para recomponerse de la derrota, más en lo físico que en lo mental, el próximo domingo llegará un nuevo encuentro, en esta ocasión liguero, donde deberán demostrar que la asimilación de conceptos no ha sido algo exclusivo de la motivación propia que aporta una competición como la Copa del Rey y donde, de hacerlo, podrían comenzar el camino hacia una recuperación en la competición con la mirada puesta a la zona alta nuevamente. El partido tendrá lugar el domingo a las 16:00 contra el Recreativo de Huelva.