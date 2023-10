El Real Jaén llega a la Copa del Rey contra el Eldense sin convencer a la afición con su juego

Tres años ha tardado el Real Jaén en jugar la Copa del Rey y mañana será el día. Este miércoles el Eldense, equipo de segunda división, aterriza en el estadio La Victoria como primer rival de los hombres de Emilio Fajardo. Lo hace en un contexto competitivo, especialmente como locales en la liga, no muy favorable y es que desde que comenzase la competición solo ha sabido regalarle a la afición una victoria en su propio estadio. A esto se suma que la imagen del equipo no fue la esperada para los aficionados en el último encuentro que, además, sacó del play off al equipo.

Apenas han tenido 48 horas para preparar un encuentro al que el Real Jaén llega, en palabras de Emilio Fajardo, para "disfrutar la competición" ya que no es una categoría en la que el Real Jaén habitúe a estar. Sobre el aspecto competitivo ha señalado que "si nos dan la más mínima opción pues pasarla". Sobre el público ha señalado que espera que "la gente está deseando ver el fútbol profesional, es un día festivo a una buena hora" por lo que "creo que son muchos alicientes" aunque es consciente que al aficionado no se le está ofreciendo los resultados deseados en la competición y ha señalado que "más allá de lo que estemos dando en liga o no tenemos la ilusión de competirla y ojalá poder pasarla.

Así es el Eldense

Un equipo recién ascendido a la segunda división tras quedar segundo en la liga regular la pasada temporada y lograr el ascenso en play off. Hasta la fecha, en la segunda división en la que compite, ha sumado cuatro victorias y cuatro empates en los 13 encuentros disputados. Llega al estadio de La victoria en plena racha positiva y sin haber perdido ningún partido desde que jugase contra el Valladolid el pasado 4 de octubre. Precisamente sobre esta racha hablaba Fernando Estévez, entrenador del CD Eldense al señalar que "la inercia que llevamos no nos va a hacer ganar el partido".

Sobre él ha señalado Emilio Fajardo que "nos enfrentamos a un rival con las ideas muy claras" y con la referencia como equipo en lo que debe ser "un espejo en el que mirarnos.

Sobre el planteamiento de juego, el entrenador visitante ha indicado que "vamos a mantener nuestra identidad" aunque no ha dado ninguna pista sobre el once que llegará hasta Jaén.

Su último partido fue el sábado contra el Amorebieta, conjunto al que ganó por 2-0, equipo seis puntos por debajo de ellos a seis puntos de distancia.

Los árbitros

El árbitro designado para este encuentro será Rafael Sánchez junto a los colegiados Jesús Mira y José Hernández, que harán la función de asistentes. Proceden del Comité de Árbitros de la Región de Murcia y, desde 2020, es árbitro de Segunda División.