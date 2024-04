Jaén Rugby femenino afronta la 2ª jornada del Campeonato de Andalucía de Seven con la motivación del anfitrión

El Campeonato de Andalucía de Rugby Seven llega este sábado 27 de abril a Jaén. El Jaén Rugby Femenino quiere demostrar que su segundo puesto en San Roque no fue flor de un día. En este segundo torneo no participa CRA Portuense, líderes en la clasificación, y único rival que derrotó a las jiennenses en la primera jornada. Su plaza la ha ocupado CR Veleta de Granada.

En total participan un total de seis clubes de seis provincias andaluzas distintas, que han quedado encuadrados en dos grupos de tres equipos. En el grupo A jugarán Mezquita RC, CR Victoriano y Jaén Rugby; mientras que en el grupo B se cruzarán Universidad de Sevilla, CD Bahía' 89 y CR Veleta.

El torneo se disputa a partir de las 11:30 horas del sábado en el campo de rugby de la Universidad de Jaén. La jornada la abre el partido que enfrentará a Jaén Rugby femenino contra Mezquita RC. Las jiennenses, que debuta este año en la modalidad de Seven, aspiran a llegar de nuevo a la final, con el acicate de ser las anfitrionas.

La clasificación después de la primera jornada está muy igualada. De momento, la encabeza CRA Portuense con 24 puntos. Le siguen Jaén Rugby con 21, Universidad de Sevilla con 19, CR Bahía'89 con 17, Mezquita RC con 15 y cierra la tabla CR Viictoriano que ha sumado 13 puntos.

Rugby inclusivo y participación de la Academia Kubota en la fase final de la categoría M14

La segunda jornada del Campeonato de Andalucía de Rugby femenino no será la única cita con el deporte del balón oval en la capital jiennense del sábado.

A las 10:00 horas, Jaén Rugby organiza una nueva sesión de entrenamiento de rugby inclusivo con los chicos y chicas de la Residencia Entre Pinares del Mercadillo de Cambil en el campo de rugby de Las Lagunillas.

A continuación, a las 11:30 horas, el equipo M14 del Jaén Rugby Academia Kubota disputa también en Las Lagunillas la fase final de la Escuela Kubota M14 ante Universidad de Granada, CAR Sevilla y Ciencias CR.