Javi Moyano: "La afición va a dar el primer golpe en la mesa"

El Real Jaén tiene ante sí el reto de seguir alimentando la llama de la ilusión del ascenso. Todo pasa por superar la eliminatoria de la UD Torre del Mar, que ha vuelto a enchufar a la afición lagarta. En ese contexto, hablamos con una voz autorizada en el vestuario jaenero, Javi Moyano. El zaguero jiennense, con numerosas experiencia de play off de ascenso a lo largo de su dilatada trayectoria, nos cuenta cómo llega la plantilla y las claves a tener en cuenta para avanzar a la siguiente ronda.

Pregunta: - ¿Qué sensaciones te dejó el partido de ida?

Javi Moyano: - Fue un partido clásico de play off. Empezamos ambos equipos tanteándonos y ellos intentaron imponer su modelo, pero nuestra presión propició que llegase el gol de Fernando. A partir de ahí, en la primera parte nos mantuvimos en una línea buena. Ellos, al jugar en casa, apretaron y buscaron el empate. En la segunda parte, nos sometieron algo más, con centros laterales, pero el equipo defendió bien. Nos faltó enlazar un par de jugadas para en algún contragolpe haber matado el partido. El penalti fue una acción aislada y desafortunada y el resultado fue más o menos justo. El partido de vuelta va a ser diferente.

Pregunta: - ¿Cómo habéis preparado el partido? ¿Con qué mentalidad afrontáis el choque?

Javi Moyano: - Un campo como el de Torre del Mar condiciona mucho la idea de juego. Al igual que jugar en La Victoria también les va a condicionar a ellos. Tenemos que hacer valer nuestro estilo de juego y estar acertados, porque en el fútbol si te equivocas más que el rival acabas perdiendo.

Pregunta: Tienes la experiencia de haber disputado muchos play off de ascenso en tu carrera. Ya en tu primera etapa en el Real Jaén y, posteriormente, para ascender a categorías superiores con el CD Tenerife o el Real Valladolid. ¿Cómo son de distintos es tipo de partidos?

Javi Moyano: - Se nota en todo, en los entrenamientos, en las conversaciones. Hay más tensión que en liga regular. Nosotros somos conscientes de lo que nos estamos jugando. En un play off, la eliminatoria más difícil siempre es la primera porque vas con la incertidumbre de experimentar emociones que no se han vivido durante la temporada. Hay que intentar canalizarlas. Si pasamos la eliminatoria, la siguiente es más fácil de afrontar a nivel emocional, al ser situaciones que ya conoces.

Pregunta: - La temporada pasada en la primera eliminatoria el Atlético Malagueño, en una situación parecida, os acabó eliminando en La Victoria. ¿Se ha hablado estos días para recordar ese aprendizaje?

Javi Moyano: - Sí, pero con la diferencia deportiva de que el Atlético Malagueño tenía un contexto deportivo en el que La Victoria le venía bien. Un equipo que quería jugar y al que las dimensiones y el césped natural se adaptaban a su estilo de juego. Es todo lo contrario que nosotros en Torre del Mar, un campo similar a los que nos ha costado estas últimas semanas como Torredonjimeno, Mancha Real o Málaga City. Son contextos en los que el equipo no está cómodo. Pero sacamos un resultado positivo y ahora tenemos que jugar en casa, ante nuestra gente. En ese sentido, claro que tenemos en mente la experiencia del año pasado y no tenemos que especular, tenemos que salir a por la victoria para pasar a la siguiente ronda.

La afición lagarta, elemento diferenciador

Pregunta: - Tú eres un futbolista de Jaén. ¿Cómo estás viendo el ambiente de expectación de esta semana en la ciudad?

Javi Moyano: - Cuando se acercan momentos importantes la afición del Real Jaén siempre está ahí para responder. Estos días se nota la presión. En cualquier sitio nos dicen: "El domingo hay que ganar como sea". Esa es una presión que en esta categoría sólo la tiene el Real Jaén. Tengo dudas de que a los jugadores del Torre del Mar reciban esos comentarios en su ciudad. Ellos tienen la misma ilusión que nosotros, pero la presión no es la misma por historia y por la masa social que tenemos. Por eso, espero un gran ambiente en La Victoria y seguro que la afición va a dar el primer golpe en la mesa.

Pregunta: En ese sentido, ¿qué mensaje le trasladarías a esos aficionados que están todavía con dudas de arropar al equipo en La Victoria?

Javi Moyano: - La institución y la ciudad están ante un momento deportivo importante. Son muchos años los que llevamos en esta categoría, que el club no merece. Necesitamos la ayuda de todos. Estoy seguro de que nos van a dar ese plus que nos va a hacer estar por encima del cualquier rival. Yo me pongo en el lugar de un equipo que tiene que venir aquí a remontar y no lo vería nada claro. Si me encuentro un campo con sus mejores galas, seguro que nos ayuda a superarles.