Lopito, Marco y Gonzalo: trío de guardianes de la portería del Atlético Mancha Real

El Atlético Mancha Real se prevé como un duro escollo para el Real Jaén en el derbi que disputan hoy ambos equipos en La Juventud (12:00 horas). Una de las grandes incógnitas del equipo de José Jesús Aybar es su portero. El técnico mancharrealeño cuenta con tres guardametas de garantías, Lopito, Marco y Gonzalo, a los que está rotando bajo los palos.

No es habitual que un trío de cancerberos tenga la confianza de su míster. Desde el arranque de la temporada, José Jesús Aybar apostó indistintamente por Marco o por Gonzalo, los dos inquilinos de la portería manchega desde agosto. "Desde que llegamos nunca se habló de que se iba a rotar. Simplemente los dos trabajamos bien durante la semana y el míster decidió que podía contar con los dos y tener a los dos metidos en el equipo", explica Gonzalo. En la misma línea, Marco indica que "no fue predeterminado. Las primeras dos jornadas jugó Gonzalo, luego yo jugué cuatro seguidas. Luego le tocó a él tres partidos más. Llegó el punto en el que íbamos turnando uno cada uno, como mucho dos".

Una inoportuna lesión y un fichaje express

Así fue hasta la jornada 19, disputada el pasado 28 de enero en Torremolinos. Ante el Juventud, Marco sufrió una fractura de pómulo. "Fue una lesión inoportuna, que llegó cuando Gonzalo y yo estábamos en un buen momento. Además, es una lesión muy poco común y desconocíamos con certeza cuánto tiempo se podía alargar la recuperación", explica el joven arquero.

Muy cerca del cierre de mercado y ante ese contratiempo inesperado, José Jesús Aybar reaccionó rápido. Buscó en un tercer portero la solución para cubrir la baja de Marco. En ese momento, entró en escena Fernando Lopito. El cancerbero jiennense, que dejó Mancha Real en verano para firmar por el Ciudad de Lucena, estaba cerca de fichar por el Real Jaén. Sin embargo, una llamada de Aybar paralizó ese movimiento. "Tenía ya un acuerdo verbal con el Real Jaén. Ese mismo domingo que se lesiona Marco, yo viajaba de camino a Lucena para mi último partido. Aybar contactó conmigo y me pidió que aguantase hasta conocer más sobre la lesión de Pedro. Cuando conocieron que iba a ser para más de un mes, sentí que tenía que venir a Mancha Real. Mi casa está aquí, mi novia es de aquí y el club me ha dado muchísimo. Necesitaban que viniera y yo tenía que hacer ese esfuerzo, aunque fuese rechazando al Real Jaén", señala Lopito.

Desde la llegada de Lopito, Aybar ha mantenido la dinámica. Tanto es así, que tras el alta médica y competitiva de Marco, los tres han tenido minutos en los últimos partidos. En concreto, Marco volvió a los terrenos de juego dos meses después en el Abdón Martínez Fariñas, el pasado domingo ante el CD Torreperogil. "La lesión la he podido llevar medianamente bien por el apoyo de mis compañeros y la confianza del cuerpo técnico. La primera semana no pude hacer deporte. En la segunda hice gimnasio y en la tercera ya empecé a trotar. A partir del primer mes me hicieron una máscara protectora a medida. Primero entrené con ella en solitario y, poco a poco, me fui integrando a los entrenamientos grupales hasta que después del calentamiento del otro día me la quité por primera vez. Regresar en Torreperogil fue especial por las dos buenas temporadas que pase allí y por reencontrarme con gente a la que guardo un gran cariño y respeto", argumenta Marco.

Convivencia entre tres porteros, poco común en estas categorías

La convivencia entre tres porteros no suele ser habitual en Tercera Federación. Gonzalo asevera que "es una situación que nunca había vivido y que es poco común en el fútbol y en estas categorías". Semanalmente el guardameta cordobés lo afronta con la idea "mejorar y así hacer un bien por el equipo. Los tres lo hacemos así y al final el que ponga el míster el domingo está preparado para competir".

Sin embargo, Lopito y Marco sí han vivido en primera persona situaciones similares. En la temporada 2012-2013, Lopito jugó en el filial del Almería con Francisco como entrenador. Esa campaña rotó con Gianfranco Gazzaniga y Strasser, con una fórmula muy peculiar. "Aquel año con Francisco rotábamos cada dos partidos perdidos. Daba igual cómo estuvieses de nivel. Yo iba convocado siempre porque era uno de los capitanes y fue una de las cosas que me dejó claras Francisco. Al final, los tres jugamos casi el mismo número de partidos", rememora.

Por su parte, Marco también protagonizó un contexto parecido en el CD Villanueva en la temporada 2019-2020. "No es la primera vez que me pasa, ya me ocurrió en mi primer año en Villanueva del Arzobispo", recuerda. Siendo todavía juvenil de segundo año, arrancó la temporada como tercer portero tras Pacheco y Álvaro Tobaruela. Tras una lesión de éste, acabó entrando en la rotación y gozando de mucho minutos en el grupo 2 de División de Honor Sénior. "Al final, si te esfuerzas y haces las cosas bien, siempre puedes hacerte con un hueco", añade el cancerbero villanovense.

La clave para los tres es su buena relación. "Los tres somos buenas personas, nos gusta que haya buen ambiente y eso se transmite a los demás compañeros", comenta Gonzalo. "Lo importante es que los tres hemos hecho buen grupo. Somos buenos compañeros y me gusta aprender de ellos dos", dice Marco. "Al llegar yo sabía que podía pasar porque su dinámica ya era rotar. Yo imaginaba que eso no iba a cambiar. Y los tres trabajamos nos compaginamos bien", opina Lopito.

De cara al partido de hoy no saben quién jugará. Aybar no da pistas durante la semana. "A mí no me influye saberlo. Voy a intentar trabajar igual, juegue o no juegue", expresa Lopito. Algo semejante piensa Gonzalo. "Cuando entreno no pienso en si jugaré o no. Intento vivir el día a día. Si los domingos soy titular, a tope. Si soy suplente, a sumar desde el que banquillo lo que se pueda, y si me toca no estar convocado, pues a animar el equipo desde la grada". Marco también prefiere desconocerlo "Así nos esforzamos y mantenemos la ilusión y la motivación de jugar el domingo durante todos los entrenamientos".

El partido ante el Real Jaén es un reto más. "Lo hemos preparado durante toda la semana con el objetivo de intentar ganar", señala Gonzalo. "Estamos con muchas ganas. Muchos de nuestros jugadores y miembros de cuerpo técnico han defendido al Real Jaén y se nota una ilusión especial. Además, nos gustaría resarcirnos de la primera vuelta, en la que caímos 3-0 en La Victoria", dice Marco. Por último, Lopito reconoce que "los partidos ante el Real Jaén siempre son especiales. Más todavía siendo un derbi provincial, con lo que ellos se juegan y con nosotros todavía pendiente de la permanencia, por los posibles arrastres. Ellos tienen la mejor plantilla de la categoría. Intentaremos sacar los tres puntos apoyados por nuestra afición, que siempre está ahí".

Este mediodía los tres estarán en el vestuario a la espera de la decisión del míster. Los tres piensan lo mismo: juegue el que juegue, lo hará bien.