Montiel: "Estoy a disposición del míster y del equipo para sumar como uno más"

El Real Jaén viaja hasta Málaga para examinar su candidatura al liderato ante una piedra de toque complicada como es el Atlético Malagueño. Los de Emilio Fajardo tienen ante sí una prueba de fuego en su persecución al liderato del Juventud de Torremolinos. En la previa del trascendental duelo ante el filial malaguista, Jaén Hoy charla con Antonio Montiel, capitán del Real Jaén. El extremo de Carchelejo ha superado una grave lesión de rodilla y aunque no está contando con muchos minutos desde su regreso, sigue siendo una voz autorizada en el vestuario lagarto. Con él repasamos la actualidad del equipo y "su sueño" de sacar al Real Jaén de la Tercera Federación.

Pregunta: ¿Cómo ha preparado el equipo el partido ante el Atlético Malagueño?

Respuesta: Con mucha ilusión, con el objetivo claro de ir a conseguir un buen resultado porque es un partido importante. Puede marcar un punto de inflexión. Si conseguimos ganar, dormiríamos a tres del líder y con la moral por las nubes para pelear por la primera posición hasta el final.

Pregunta: Después de varias semanas en la que era al contrario, ¿es beneficioso jugar antes que el Juventud de Torremolinos?

Respuesta: Son cosas del calendario y no deja de ser algo anecdótico. Pero sí es cierto que al jugar primero y poder sacar ese partido adelante, les meteríamos esa presión. Si no sale bien, el rival afronta el partido más tranquilo. Si somos capaces de ganar, el Juventud de Torremolinos jugará mañana con esa presión añadida. Nosotros tenemos la experiencia del año pasado con el Marbella. Esperemos que este año la suerte venga de cara hacia nosotros, podamos recortar esos puntos y ser campeones.

Pregunta: El Atlético Malagueño os eliminó el año pasado en la primera ronda del play off de ascenso. ¿Hay ánimos de revancha en el vestuario por aquello?

Respuesta: No, no se ha hablado de revancha. Al final, somos un equipo prácticamente nuevo. Sólo seguimos seis o siete futbolistas, y el cuerpo técnico también es nuevo. Somos un club tan ambicioso que son cosas anecdóticas. El año pasado fueron nuestro rival de play off y no estuvimos a la altura porque no supimos afrontar esa primera eliminatoria después del mazazo de no conseguir el ascenso directo. Este año viniendo desde atrás y con esta dinámica positiva, estamos más preparados para ese hipotético play off. Por un camino o por otro, creo que lo afrontaremos con garantías de éxito.

Pregunta: A nivel personal, ¿cómo te encuentras tras superar la lesión?

Respuesta: Personalmente estoy muy contento respecto a la lesión. La recuperación ha sido muy buena. Ahora se cumple prácticamente un año desde que me lesioné y 11 meses desde que me operé. Estoy entrenando y disfrutando del fútbol, después de un proceso en el que no sabíamos muy bien cómo iba a responder por mi edad y por la gravedad de la lesión. La rodilla responde a la perfección y yo me siento muy cuidado por el club y por el vestuario. Estoy dispuesto a ayudar en todos los ámbitos, no sólo dentro del campo, también fuera. Estoy a disposición del míster y del equipo para sumar como uno más.

Pregunta: De momento no has tenido muchas oportunidades de jugar. ¿Tu experiencia te ayuda a aceptar ese cambio de rol respecto a otras temporadas?

Respuesta: Para mí terminar mi carrera en el Real Jaén es algo que soñaba y creo que se está cumpliendo. Mis ambiciones personales están más que cubiertas. Me gustaría formar parte de la plantilla que saque al Real Jaén de esta categoría. Después de superar la lesión, y sabiendo el nivel del equipo, ver que puedo competir con ellos y ayudar a que no bajen el nivel supone algo muy importante. Dentro de un grupo, esos futbolistas que ayudan a que no se baje el nivel son esenciales para que se logren los objetivos.

Pregunta: ¿Qué han aportado los fichajes del mercado de invierno?

El equipo ha mejorado mucho en la segunda vuelta porque la gente que ha llegado viene con un afán de conseguir grandes objetivos y están anteponiendo las metas colectivas a las individuales. Además, la mayoría conocían al Real Jaén, estaban acostumbrados a jugar en La Victoria, que no es fácil, y ese sentimiento de pertenencia se está notando en los resultados. A nivel personal, muy contento de que hayan apostado por sumarse a este proyecto porque muchos de ellos son amigos míos desde hace años.

Pregunta: ¿Qué mensaje le transmitirías a la afición?

Respuesta: Soy repetitivo, pero a la afición sólo podemos estarle agradecidos. Es lo mejor que tiene la entidad. Nos han acompañado en los peores momentos, y el Real Jaén sigue vivo y ha podido celebrar su Centenario gracias a ella. Hay que agradecerles ese apoyo porque hasta fuera de casa siempre es mayoritaria. Y por supuesto, animarles a que sigan apoyando al equipo, porque nos aportan un plus que el equipo siente. Ojalá podamos celebrar juntos un ascenso en junio.