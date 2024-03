Emilio Fajardo: "Vamos a intentar robarle el balón al Atlético Malagueño"

El Real Jaén encara hoy (17:30 horas) un importante duelo de cara a sus aspiraciones de alcanzar al Juventud de Torremolinos en lo más alto de la tabla. Su visita al Atlético Malagueño, cuarto clasificado, puede servir para meter presión al líder y dar un golpe en la mesa. En la rueda de prensa previa al duelo, el técnico del Real Jaén Emilio Fajardo aludió que el equipo cuenta "con un estado de ánimo creciente, con mucho confianza y deseo de seguir avanzando".

El Atlético Malagueño eliminó al Real Jaén del play off de ascenso la temporada pasada y ya se llevó los tres puntos del Nuevo La Victoria. Pese a ello, Emilio Fajardo indica que "no se ha hablado de revancha. Tenemos muchos objetivo a corto y largo plazo y no podemos pensar en anteriores temporadas. Estamos ante una gran oportunidad de meterle presión al líder, si sacamos los tres puntos, nos pondríamos a tres puntos y tendrían que hacer sus deberes".

En cuanto a las claves del partido, el entrenador alicantino señaló la "presión alta". "Vamos a intentar ir a robarle a un equipo que intentar jugar bien al fútbol y maneja todos esos registros. Quitarles el balón, porque se incómodos sin él. Hacerle daños con balones laterales y aprovechar nuestra experiencia".

Sobre el propio Malagueño, Emilio Fajardo señaló que sabe "el rival que tenemos enfrente, que está haciendo las cosas muy bien, como en los últimos años. Son un grupo de jugadores que además del objetivo grupal, tienen el objetivo individual de llegar al primer equipo". "Tienen una idea de juego muy clara. Llegan en buen estado de forma por su juventud, pueden estar alguna semana sin sumar de tres porque ellos tienen otro objetivo y saben manejar muy bien ese tipo de presión".

En ese sentido, alabó la filosofía del Málaga CF en los últimos tiempos. "Ellos tienen un objetivo muy claro que es llevar jugadores al primer equipo como están demostrando. El primer equipo está repleto de canteranos, muestra de que se ha trabajado bien durante estos años, pero con la pena de jugar en Primera RFEF. Ahora su objetivo es ascender sí o sí a Segunda División y eso es un aliciente para los chavales, porque ven como domingo tras domingo alguno siempre entra en la convocatoria".

Respecto a las bajas, Emilio Fajardo comentó que Mario Martos tiene el alta médica, pero que le falta el alta competitiva. "No ha jugado en 2024. Salió un ratito en Huétor Tajar y a los 6 minutos hubo que cambiarlo. En los últimos dos meses no ha jugado. Mario es un futbolista técnicamente muy bueno, lo que le ayuda a suplir carencias físicas, pero también es un jugador que necesita tener ese cambio de ritmo, esa llegada en segunda línea. Ya ha hecho una semana completa de entrenamientos, pero tiene que ir acumulando minutos. Ahora tenemos que ir tranquilos para que no vuelva a recaer porque para los últimos partidos de la liga es un hombre muy importante".

El técnico del Real Jaén también analizó el parón de la próxima semana por la Copa de las Regiones de la UEFA. "Nos viene muy bien porque hemos tenido muy pocas vacaciones de Navidad. Es una semana en la que podemos trabajar más a nivel táctico con los últimos jugadores que han venido y recuperar a los tocados. Así mismo, comentó la posibilidad de que Adri Paz y Joseliyo disputen el torneo con Andalucía. "Lo lógico es que sean dos futbolistas importantes. Espero que no les ocurra nada, que les vaya todo bien, y cuando lleguen haremos trabajo de recuperación con ellos".