Adri López: el juvenil galduriense que deslumbra en la cantera del Málaga CF

El Atlético Malagueño es el escollo más inmediato para el Real Jaén en su persecución del liderato. El filial malaguista, actual cuarto clasificado y verdugo jiennense en el play off de la temporada pasada, cuenta en sus filas con grandes promesas moldeadas en la academia malagueña. Entre ellas, destaca un delantero natural de Jódar (Jaén), de apenas 19 años, todavía en edad juvenil, Adri López.

Criado en la cantera del Málaga CF desde la 2018-2019, Adri López ha ido quemando etapas hasta llegar al Atlético Malagueño. "Soy juvenil de tercer año, pero en pretemporada me ofrecieron probar con el filial, convencí al entrenador y me renovaron. Decidí arriesgarme y esforzarme por conseguir minutos y no me arrepiento", comenta el protagonista a Jaén Hoy.

Los números avalan la decisión de Adri López: 24 partidos jugados, 21 como titular, tercer jugador más utilizado por Funes (1.897 minutos), seis goles y tres asistencias. "A nivel personal estoy bien, muy contento porque llevo seis años en Málaga y jugar en el filial es un gran paso para mí", señala.

Adri López es un atacante muy fuerte, poderoso a nivel físico. "El míster me pide que trabaje mucho al espacio, soy un jugador muy explosivo, con mucha potencia", explica sobre sus características como delantero.

Esas virtudes ya empezaron a vislumbrarse desde sus inicios en el fútbol, en las filas de la EMD Jódar en categoría bebé. "Empecé muy pequeño con tres añitos. Ya en prebenjamines empecé a destacar porque marqué 135 goles, y en los dos años de benjamines anoté 67 y 69 goles respectivamente". Esas cifras llamaron la atención del CD Úbeda Viva, que lo fichó en su segundo año como alevín para jugar en categoría autonómica. En la temporada siguiente, volvió a Jódar y consiguió ser campeón de liga y subcampeón de Copa Diputación. Regresó al conjunto ubetense, de nuevo en nivel autonómico, y ahí fue dónde las categorías inferiores del Málaga CF lo captaron. "En diciembre fui a entrenar con ellos y en enero ya estaba firmado con el Málaga CF".

"Salí de casa muy joven y al principio la adaptación fue difícil, pero poco a poco me integré", recuerda Adri López, que valora enormemente el apoyo familiar en ese proceso. "Mi familia, mis padres, han sido un pilar fundamental. Sin ellos, el primer día me habría vuelto a Jódar. Me han inculcado la humildad y siempre me han mantenido los pies en el suelo". Después de tanto tiempo, añora a sus amigos galdurienses pero tiene una motivación más fuerte: debutar con el primer equipo, con el que ya ha compartido algunos entrenamientos. "Estoy aquí para eso, para cumplir el sueño de debutar con el Málaga CF. Voy paso a paso y esperando mi oportunidad".

Mientras llega, Adri López compagina esa meta con sus estudios: el año pasado terminó un módulo relacionado con el deporte y esta campaña ha empezado el nivel 1 de entrenador. Y a su vez, se sigue curtiendo en un Atlético Malagueño, que afronta el partido ante el Real Jaén en buena línea. No conocen la derrota en todo 2024 y vienen de sacar un meritorio empate en casa del líder, el Juventud de Torremolinos. "A nivel colectivo formamos un buen grupo, tenemos un buen ambiente en el equipo y somos una plantilla joven con por mucha ambición. Venimos son sensaciones muy buenas del partido en El Pozuelo, dónde demostramos que queremos meternos en el play off", argumenta.

La visita del Real Jaén, como jugador comprovinciano, siempre es un partido especial. "Será un partido con mucha presencia de aficionados y siempre me gusta jugar contra equipos de mi tierra, como cuando lo he hecho ante Torreperogil, Torredonjimeno o Mancha Real. El partido de la primera vuelta en La Victoria fue impresionante para mí. Estuvo mi familia, vinieron a verme amigos de mi pueblo y fue una sensación muy bonita", expone.

Adri López será una de las amenazas para la zaga jiennense esta tarde. Y a buen seguro que Pellicer, técnico del primer equipo, seguirá atento a las evoluciones de este prometedor galduriense que deslumbra en la cantera del Málaga CF.