Roberto Peragón: "Ante el Juventud de Torremolinos tenemos mucho que ganar a nivel emocional"

El Real Jaén sumó un punto en el Matías Prats, insuficiente para meter más presión al Juventud de Torremolinos, su próximo rival en el Nuevo Estadio de La Victoria, dónde mañana puede certificar su ascenso directo.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Roberto Peragón analizó en primera instancia el por qué de las tablas ante la UDC Torredonjimeno. "Nos faltó ser protagonistas. Hubo demasiadas pérdidas de balón, lo que hizo que no nos encontráramos cómodos y el rival se creciera".

El entrenador del Real Jaén fue expulsado por doble amarilla al finalizar el derbi provincial y verá el partido ante el líder, desde la grada. "Fue una situación circunstancial, que me enteré en el autobús de vuelta. Intentaré corregirlo, ya que no me meto en las decisiones arbitrales, ni es mi cometido".

Pese a reconocer que "el equipo no estuvo fino", el entrenador madrileño del Real Jaén ve la parte positiva. "Todos queremos crecer, pero los pasos hacia atrás también te valen para mejorar. Es importante llegar bien al play off", señaló.

En ese sentido, el míster lagarto indicó que desde su llegada el equipo está haciendo los mejores números de la categoría, sólo superados por el filial del Almería. "Vinimos aquí para ascender, hay una vía rápida que es muy complicada y otra más larga".

Sobre el rival, el Juventud de Torremolinos, hizo hincapié en que lo ve "como un Torredonjimeno pero con mejores individualidades. Hay que ver cómo responde el equipo, en casa y con otras condiciones. Ante ellos, tenemos mucho que ganar a nivel emocional".

Por último, Roberto Peragón habló sobre la importancia de las bajas de los últimos partidos, en los que ni Espín ni Óscar Lozano han podido participar, o la duda de Pablo de Castro, que "llegó justo de fuerzas a Torredonjimeno por un problema gástrico y no quisimos asumir riesgos".