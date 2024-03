El acierto de ElPozo Murcia en los penaltis aparta al Jaén Paraíso Interior FS de la final de la Copa de España

La Copa de España de Cartagena tuvo el desenlace más cruel para el Jaén Paraíso Interior FS. ElPozo Murcia le apartó de la final en la tanda de penaltis (5-4), cuando a falta de siete segundos los de Dani Rodríguez tocaban con la punta de los dedos el billete a la siguiente ronda.

En ese momento, y pese a la revisión del VIR, los colegiados obviaron una clara falta sobre Taborda y señalaron un libre indirecto en contra. ElPozo Murcia logró empatar (3-3) en una jugada de infortunio para Míchel, que en su intento de despejar, introdujo la pelota en su propia portería. En la tanda final, Edu Sousa y Juanjo atajaron sus penaltis a Dani Zurdo y Arnon, respectivamente, y sellaron su pasaporte murciano a una final siete años después.

El Jaén Paraíso Interior FS tuvo que ir a remolque desde el inicio. ElPozo Murcia salió más enchufado y obligó a Espíndola a aparecer desde primera hora. El portero brasileño no pudo hacer nada en el minuto cinco y medio cuando Marlon anotó el 1-0 al enganchar una volea en un saque de esquina.

Los de Dani Rodríguez se repusieron del golpe moral y lograron reaccionar muy rápido. Apenas un minuto después, Mati Rosa a la media vuelta definió a la perfección una jugada en circulación entre Dani Zurdo y Pablo del Moral (1-1). A continuación del 1-1, Taborda rozó el segundo con una vaselina que despejó Edu Sousa. En ese córner, Renato anotó con una volea, pero los colegiados lo anularon en el videoarbitraje por estar la pelota en movimiento en el momento de saque.

El partido entró en un tramo de espesura, en el que el Jaén Paraíso Interior se manejó mejor y pudo adelantarse con un mano a mano de Mati Rosa y un disparo de Renato que salvó Edu Sousa con ayuda del poste. Sin embargo, al descanso, tablas.

En el segundo acto, de nuevo ElPozo Murcia entró más conectado al partido. En el minuto 26, Marcel aprovechó una contra letal para batir a Espíndola y hacer el 2-1. Se le puso cuesta arriba otra vez el partido al Jaén Paraíso Interior FS que volvió a remar contracorriente para darle la vuelta al marcador en apenas dos minutos. Primero, a falta de 11:45, igualó la contienda con un auténtico obús de Renato, imposible para el portero charcutero (2-2). Y a falta de diez minutos, Alan Brandi emergió en el choque para marcar uno de sus goles, lleno de fundamentos de pívot. El 2-3 hizo estallar a la Marea Amarilla.

Desenlace con polémica arbitral

A ElPozo Murcia le pesó ir por primera vez por debajo en el electrónico en el partido. A los de Dani Martínez les costó penetrar en la defensa jiennense, que en diferentes arreones pudo sentenciar, sobre todo tras un balón que César Velasco estrelló en el larguero.

A falta de cuatro minutos, los murciaron sacaron portero-jugador y se volcaron sobre el área de Espíndola. Supo resistir el Jaén Paraíso Interior FS, con una defensa numantina hasta esa acción clave a falta de siete segundos. Taborda se lanzó a tapar un disparo, tras rechazarlo, el jugador de ElPozo Murcia le cayó encima. La pareja Navarro Rodríguez – Villanueva y Sarabia Eguiluz, en lugar de señalar la falta, pitaron un libre indirecto por mano del argentino. Revisaron la jugada a instancias del banquillo jiennense pero no modificaron su decisión.

Los murcianos encontraron el empate en una jugada desafortunada para el Jaén Paraíso Interior FS, al que se escapó el pase a la final a cuatro segundos con un despeje de Míchel, tras un rebote. El 3-3 llevó el partido a los penaltis.

Espíndola paró el primer lanzamiento a. A partir de ahí todos los lanzadores marcaron. En el cuarto del Jaén Paraíso Interior FS, Edu Sousa atajó el disparo de Dani Zurdo con una parada acrobática, en la que se protestó en vano que no estaba sobre la línea. Se llegó a la muerte súbita y ahí, en el sexto penalti, Arnon, que no había disputado ningún minuto en el partido, se topó con Juanjo.

Despedida cruel para el Jaén Paraíso Interior FS de su competición fetiche, en la que nuevamente la Marea Amarilla le arropado con entusiasmo, aunque esta vez ha sido insuficiente.