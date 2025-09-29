Ultras del Real Jaén y del Xerez Deportivo FC se enfrentan a golpes en la Alameda

Las horas previas al duelo de la cuarta jornada en el Grupo IV de la Segunda Federación entre Real Jaén y Xerez Deportivo FC estuvieron marcadas por una trifulca entre aficionados radicales de ambos equipos en el Parque de La Alameda de la capital jiennense.

El enfrentamiento entre ultras del Real Jaén y del Xerez Deportivo FC, dejó escenas lamentables. Los seguidores utlizaron sillas de bares de la zona y palos y otros objetos para agredirse en los prolegómenos del choque celebrado en el Nuevo Estadio Municipal de La Victoria.

Según apunta Radio Jerez, ambos grupos se habían citado previamente para la pelea. En redes sociales, circula un vídeo compartido por la cuenta de X, @UltrasAccountOF, que refleja las imágenes de violencia vividas en uno de los lugares céntricos de la ciudad.