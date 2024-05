La Aemet advierte de temperaturas de hasta 30º C de cara al fin de semana en Jaén

Parece que el calor ha decidido instalarse en la capital y parte de la provincia durante este fin de semana. Tras los coletazos de las últimas lluvias caídas este pasado lunes, el mes de mayo trae consigo las sensaciones propias de un verano inminente. Según el parte que avanza la Agencia Estatal de Meteorología, de cara a este segundo fin de semana viviremos una creciente subida de temperaturas hasta alcanzar máximas de 30º C que se extenderán al lunes.

Con esta importante subida, los profesionales sanitarios advierten de una exposición controlada al sol especialmente en las romerías y fiestas populares que se celebran en las distintas localidades jiennenses estos días. Ante ello, el uso de un fuerte protector solar y la continua hidratación serán el remedio más eficaz para sobrellevar estas temperaturas propias de junio. La exposición prolongada al calor en el terreno laboral podría traducirse también en un mayor agotamiento, por lo que se recomienda cierta cautela en las horas centrales del día.

A pesar de estas importantes cotas, conviene destacar que la sensación térmica entre las máximas y mínimas en el desarrollo de las próximas jornadas prevé importantes diferencias con la llegada de la tarde y noche. En este sentido, las temperaturas podrían reducirse prácticamente a la mitad con hasta 15º C de media según advierte la Aemet en su informe. De una u otra manera, queda claro que ni las lluvias ni las rachas de viento asomarán para poner en tela de juicio los planes de los jiennenses.

Eso sí, esta subida en los termómetros de la capital podría ir cayendo a principios de la próxima semana. Las previsiones meteorológicas para los idus de mayo adelanta ya un descenso progresivo hasta temperaturas mucho más primaverales, con alrededor de 20º C. Lo que sí está claro es que el cambio de armario es decisivo en esta época del año, pues es poco probable que los chaquetones y abrigos vuelvan a salir de sus perchas para pasear por las calles. No obstante, conviene tirar del refranero para recordar que "hasta el 40 de mayo, no ha de quitarse el sayo".