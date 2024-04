Puñalada mortal en Peal de Becerro: “Me dijo que había matado a uno y que me echase yo las culpas”

“Justicia para Álvaro”. Es un lema surgido del dolor por el asesinato de un joven de Peal de Becerro, al que le arrebataron la vida a sus 29 años cuando trabajaba como portero en un pub de la localidad. Fue un lema que conmovió al municipio y que le hizo manifestarse para pedir que su muerte no quedase impune. Un mismo lema que hoy ha presidido la entrada a la Audiencia Provincial de Jaén, donde ha dado comienzo el juicio contra el único acusado por el asesinato de Álvaro: José A. M.

No ha pronunciado palabra en toda la mañana y apenas ha gesticulado mientras se leía el escrito de acusación. El del Ministerio Fiscal y el abogado de la familia de Álvaro coinciden: el acusado se encontraba junto a sus dos hermanos y un primo, Jesús, en un parque de la localidad haciendo ‘botellón’. Posteriormente se trasladaron a un pub del que los echaron porque el hermano mayor, Francisco, “debía dinero y llevaba un garrote” (en palabras de Jesús) y acabaron llegando a otro establecimiento cercano, en el que trabajaba Álvaro. Según la acusación, los José Amador y Jesús entraron en el pub y, viendo que los dos hermanos se retrasaban salieron a por ellos.

Álvaro no les había dejado pasar por su estado embriaguez ante lo que comenzó una trifulca en la que José le dio una bofetada y Jesús le golpeó con el altavoz portátil que llevaba en la mano. Álvaro no se defendió les pidió que se fueran y, ante los reproches de las personas que allí había, José Amador habría hecho gestos de haber puesto fin a su agresión para, una vez que el portero dio por zanjado el asunto, volver sobre sus mismos pasos y asestarle una puñalada entre las costillas.

Un navajazo que, en la versión de la acusación, “fue sorpresivo y premeditado”. “Al final la habéis liado los dos”, ha relatado el fiscal que les increpaban los allí asistentes a José y a Jesús. Antes de que se iniciará el juicio, este último ha aceptado la condenada que el Fiscal pedía para él: una multa de 600 euros (10 euros diarios durante dos meses) por un delito leve de maltrato de obra sin lesiones. La mayoría de estos hechos se han puesto en duda por el abogado de la defensa, provocando los gestos de disconformidad y las lágrimas entre un gran número de familiares y amigos de Álvaro que se encontraban presentes en la sala. El juez, de hecho, ha amenazado con expulsar a una mujer y ha prohibido que se exhiba cualquier tipo de mensaje desde el público.

Ha declarado contra su primo

Posteriormente ha declarado Jesús, ya como testigo, y ha afirmado que hasta ahora no había contado la verdad “por miedo”. “Su familia me quería hacer cosas. Me dijeron que como dijese esto…” , ha explicado Jesús. Y no sólo eso sino que ha acusado a sus tres primos, los hermanos Muñoz, de haberle presionado para que él aceptase la autoría de la puñalada mortal: “Me dijeron que tenía que decir que había sido yo. Me quitaron el móvil y me quiso dar la navaja. También quisieron que me cambiase la ropa con él”, ha declarado Jesús quien ha afirmado que su primo José le dijo textualmente “¡he matado a uno, échate las culpas que eres menor y sales antes!”.

El único testigo que ha declarado hasta el momento que, una vez que Álvaro había sido apuñalado, se fueron a casa del tío de José y sus hermanos y que allí el acusado “se cambió de ropa porque tenía manchas de sangre”.

Contradicciones en los relatos

El inicio de la investigación del caso estuvo marcado por las contradicciones en los relatos de ambos acusados y su nula intención de colaborar con la Justicia, según reflejó en sus autos de ingreso en prisión del 19 de julio de aquel año la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cazorla, unos documentos a los que ha podido tener acceso Jaén Hoy.

En primer lugar, el propio Jesús afirmó que fue José quien propinó el navajazo a la víctima, aunque apuntó que no vio cómo lo hizo. Se trató, según la jueza, de una declaración “farragosa y plagada de errores y rectificaciones que no hacen sino ensombrecer y provocar dudas sobre lo sucedido”, si bien señaló que esas incongruencias podrían ser fruto de la presión a la que se habría visto sometido por parte de José y varios familiares, quienes, aunque en un primer momento le relacionaron con los hechos, posteriormente, ya en sede judicial, indicaron que no tenían ni idea de lo que había ocurrido.

José, por su parte, negó la versión de Jesús e incriminó a este, pero la magistrada destacó su escasa predisposición a colaborar no sólo durante su testimonio, sino ya con anterioridad, la misma noche de los hechos, cuando se quitó la ropa que llevaba -que no quiso entregar a la Guardia Civil- y se duchó “con clara intención de ocultar indicios de su participación en el homicidio”. Además, los dos -por entonces- investigados dieron distintas versiones sobre dónde se encontraba la navaja con la que se apuñaló a Álvaro, tras lo cual, según la jueza, hubo una intención de “frustrar de forma evidente” la investigación.