Consecuencias del socavón: "Llevamos días sin dormir porque no sabemos si afecta a los cimientos del edificio"

El susto sigue en el cuerpo de los vecinos de la avenida Arjona de Jaén tras la apertura de un socavón de grandes dimensiones en la acera frente al Colegio Serrano de Haro. A primera hora de la mañana viandantes y padres con niños cruzaban la calle observando el agujero de varios metros de ancho y profundidad que se extiende por la calle. El hundimiento no sólo ha generado expectación, sino también preocupación, especialmente entre los vecinos del edificio junto al socavón que prácticamente llega a la puerta. El primer afectado es el dueño del negocio en el bajo del bloque que ha tenido que echar la persiana porque se encuentra perimetrado por las vallas y existe riesgo de desprendimiento en resto de la acera a la salida de su local.

El suceso se produjo el sábado por la tarde cuando los vecinos escucharon un ruido, se asomaron al balcón y vieron como una gran superficie de la pavimentación de la calzada y el acerado se había desprendido hundiendo incluso una farola. Una tubería se había roto y un enorme chorro de agua brotaba sin parar. Fue entonces cuando los residentes empezaron a sentir intranquilidad por sus viviendas. "Los vecinos estamos preocupados porque no es la primera vez. Llevamos días sin dormir porque no sabemos si los cimientos se pueden dañar", expresa la presidenta de la comunidad de vecinos, Conchi Abán a este medio.

El Ayuntamiento de Jaén intervino ayer con carácter de urgencia para resolver el problema generado por la rotura del colector de aguas residuales. Por su parte, la empresa concesionaria Aqualia, según cuenta el Consistorio, restableció ese mismo día el suministro de agua potable a los vecinos del barrio de Peñamefécit y de la avenida de Arjona afectados. Esta mañana, los operarios de la empresa y la Policía Local trabajaban en el lugar. Asimismo, el arquitecto municipal se ha acercado hasta el socavón y el edificio para evaluar los posibles riesgos y conocer si existen grietas en las viviendas.

La consecuencia más importante la sufre el dueño del negocio que hay junto al agujero quien ha tenido que cerrar de forma atemporal ya que no puede acceder a él. Desde primera hora de la mañana, José de la Chica sacó su ordenador para poder trabajar lo que pueda desde otro lugar. "Tendré que hablar con Aqualia, pero no puedo tener la tienda cerrada. Lo primero que me han dicho que haga es denunciar, pero de qué me sirve denunciar si me voy a tirar con el negocio semanas cerrado", cuenta el dueño del local.

Según varios vecinos del barrio, Jueves Santo ya había un cerco de vallas colocadas en el lugar donde se encuentra ahora en el agujero, aunque no entendían el por qué. "Si llega a ser el día de la procesión que estábamos todos aquí, las consecuencias hubieran sido peores. Una parte de la zona ya estaba vallada, llevaba una semana con vallas y nos parecía raro porque no había nada", relata una vecina de la avenida.

Puede afectar a toda la acera

La incertidumbre y la indignación es general porque los residentes apuntan que este problema concreto viene de semanas atrás y que puede afectar a toda la acera pues no es el primer hundimiento que se produce en la avenida. "Unos metros más arriba, el 8 de marzo se hundió un árbol y un vecino grabó como circulaba el agua por debajo, avisamos al Ayuntamiento y la solución fue poner una tabla", explica la presidenta de la comunidad de vecinos.

El primer corte de agua lo sufrieron de imprevisto el día de Jueves Santo a las 19:00 sin saber las causas. Fue el viernes cuando los técnicos evaluaron el lugar y se encontraron un colector roto, cuenta Abán. Mientras tanto, el Ayuntamiento informó que hoy se procedería a colocar un colector nuevo y que se repararán las instalaciones eléctricas y de comunicación deterioras por el derrumbamiento del pavimento. Paralelamente, técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo analizarán el estado de la superficie en la que se ha generado el socavón, según informa el concejal de Conservación e Infraestructuras Municipales, Antonio Losa, quien resalta el Ayuntamiento ha adoptado las medidas pertinentes para normalizar la situación en el menor tiempo posible.