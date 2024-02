Día de tractoradas en la lucha de los agricultores de Jaén contra las políticas europeas

No hay nada oficial pero no ha habido rincón de la provincia de Jaén al que no hayan llegado los ecos del llamamiento que los agricultores han hecho para salir hoy a iniciar las movilizaciones contra las políticas de la Unión Europea en materia agraria. Mientras que las organizaciones agrarias han convocado una manifestación oficial el próximo 14 de febrero, con la que pretenden cortar la autovía A-4, las redes sociales han servido de foro organizativo para que en toda España se hayan convocado hoy protestas, y Jaén no ha sido una excepción.

Según ha podido confirmar Jaén Hoy, hay convocadas tractoradas en al menos tres puntos de la provincia: Alcalá la Real y municipios limítrofes, Villanueva del Arzobispo y otras localidades de la Sierra de Segura y en el eje de la A-4 que conforman La Carolina y Guarromán. Desde las principales organizaciones agrarias (UPA, Coag y Asaja) así como Cooperativas Agro-Alimentarias, explican respetan y entienden esta convocatoria de movilizaciones pero se desmarcan de su organización y emplazan al sector a manifestarse el próximo día 14.

Fuentes de la organización han explicado a Jaén Hoy que durante el día de ayer hubo “algún tipo de notificación” a las autoridades pertinentes sobre la intención de realizar concentraciones aunque no se desvelan ni los itinerarios que seguirán los vehículos agrarios que acudan al llamamiento ni la respuesta que tendrán los convocantes. Este medio sí que está en condiciones de afirmar que en los grupos de redes sociales en los que se está organizando la movilización hay ya cientos de personas.

Este medio de comunicación también ha podido confirmar que la Guardia Civil ya se está preparando por si fuese necesaria su intervención en alguno de los puntos que se han mencionado anteriormente. La inusualidad de esta convocatoria hace que cualquier tipo de previsión sea poco fiable y que la participación vaya a ser una incógnita, por lo que la expectativa tanto en el sector agrario como en las fuerzas de seguridad es máxima.