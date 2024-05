La Guardia Civil no ve indicios de que el presunto estafador de Bailén blanqueara el dinero

La Guardia Civil no ve indicios de que Juan José A. N., exagente de seguros exclusivo de Allianz en Bailén, cometiera un delito de blanqueo de capitales para hacer desaparecer el rastro de los más de 3,4 millones de euros que, supuestamente, estafó a sus vecinos durante una década a través de pólizas ficticias. Se trata de la principal conclusión del informe que el equipo bailenense de la Policía Judicial ha elaborado a partir del análisis de las cuentas bancarias de nueve personas investigadas por el presunto fraude piramidal, entre ellas, el propio Juan José, que está en libertad provisional desde agosto de 2021. El documento, al que ha tenido acceso Jaén Hoy, fue remitido el pasado 10 de abril al Juzgado de Instrucción número 5 de Linares.

“Tras analizar minuciosamente cada uno de los movimientos de cuentas, el incremento del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que se reciben a través de transacciones […] esta instrucción no observa patrón alguno de posible delito de blanqueo de capitales”, reza el informe. El juzgado lo ha recibido un año después de que se terminara de elaborar un atestado previo, de más de 1.300 páginas, en el que se radiografiaron las entradas y salidas de dinero efectuadas entre 2010 y 2021 en 32 cuentas en cada una de las cuales figuraba como titular al menos uno de los investigados por la supuesta trama delictiva, incluyendo las que estaban a nombre de la oficia de Juan José, Baécula Agente de Seguros, S. L. Los agentes del Instituto Armado encargados de la tarea, que también conllevó el estudio de las propiedades patrimoniales de los presuntos implicados, necesitaron algo más de dos años para completar ese primer trabajo, iniciado en marzo de 2021, en el que se ha basado el informe final.

De la treintena de cuentas analizadas por la Guardia Civil, repartidas entre cinco entidades, algunas se abrieron con posterioridad o se cerraron con anterioridad al periodo estudiado. Independientemente de ello y aunando todas las operaciones monetarias recopiladas entre el 1 de enero de 2010 y el 5 de julio de 2021 -el tiempo a lo largo del cual se habría gestado el fraude-, todas las cuentas suman algo más de 9,7 millones de euros de ingresos, montante que coincide prácticamente al cien por cien con el total de devengos -hay unos 1.000 euros menos en este segundo caso-.

El Instituto Armado destaca que ni la “elevada cantidad” de los movimientos, ni su “dinámica” justifican la sospecha de blanqueo de capitales, a lo cual se une el hecho de que no hay movimientos de efectivo que “pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias”, además de la “inexistencia de negocios ilícitos que no justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias observadas en cada una de las cuentas analizadas”. En cualquier caso, estas conclusiones no son óbice para el exagente de seguros siga investigado, por el momento, tanto por un delito de estafa continuada como el de blanqueo de capitales.

Tres años de investigación del caso Baécula

Juan José A. N. lleva bajo la lupa de la Justicia desde el 26 de febrero de 2021, día en el que la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción número 5 linarense lo mandó a prisión provisional como investigado por los dos delitos referidos, tal y como habían solicitado la Fiscalía y las acusaciones particulares de los numerosos afectados personados en la causa. En su auto, resaltó que Juanito o Juanín, como le conocían en el pueblo, ofrecía a sus clientes fondos de inversión o de ahorro con intereses muy por encima del mercado, de entre el 6 y el 10%. En la mayoría de las ocasiones, pedía el dinero en mano. “En algunos casos [los seguros] ni tan siguiera llegaron a confeccionarse. En otros se realizaban pólizas simuladas, sin que constaran dadas de alta en el sistema de Allianz, o bien se contrataban pólizas por productos distintos a los que realmente el cliente estaba contratando, o se realizaban las pólizas por los productos ofrecidos, pero con menor valor que el invertido por el cliente”, detalló la jueza, quien concluyó que el exagente “montó una red, o cartera, de clientes, mediante engaño basado en la confianza ofrecida por ser una persona conocida de la localidad de Bailén, de la que son la inmensa mayoría de las personas estafadas, con el respaldo y fiabilidad que ofrecía el estar contratando productos de una empresa solvente, Allianz, a nombre de la cual vendía los productos”. Juan José reconoció los hechos y se ofreció a colaborar con la Justicia. La supuesta estafa piramidal funcionó hasta primeros de 2020, cuando el exmediador de seguros empezó a fallar con sus clientes. Un año después, a algunos de ellos les reconoció que había perdido su dinero. Fue cuando comenzó a recibir las primeras denuncias, que acabaron llegando en masa a pesar de los intentos del propio exagente de seguros por evitarlo.

Allianz se desvinculó de la trama desde el primer momento. Hasta ahora, la jueza titular del Juzgado de Instrucción ha hecho oídos sordos a la petición de que se incluya a la compañía como investigada por el hecho de no haber controlado la actividad del que fue su agente exclusivo en Bailén. Ambas partes -Allianz y Juan José A. N.- renovaron en 2019 su contrato a pesar de que la empresa familiar del exmediador de seguros llevaba sin presentar cuentas desde 2013. Sin embargo, los responsables de Allianz que declararon en el juzgado linarense aseguraron que no tenían por qué vigilar lo que se hacía en esa oficina al tratarse de una empresa independiente.