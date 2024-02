Herido el piloto Maikel Melero tras chocar contra una pared en el evento de Freestyle celebrado en el Olivo Arena

El Olivo Arena de Jaén acogió este fin de semana el espectáculo con motos, saltos y piruetas Solo Flow Freestyle. Con un estadio al completo que reunió aficionados de toda la provincia, en uno de los saltos que se realizan a unos 10 y 12 metros de altura, uno de los pilotos profesionales más importantes a nivel nacional e internacional, Maikel Melero, sufrió un desafortunado accidente que enmudeció las gradas. El piloto ha sido cinco veces campeón del mundo de FIM Freestyle de Motocross.

El deportista chocó contra la pared cuando realizaba un salto, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Jaén de inmediato. Maikel Melero estaba ejecutando un doble backflip, cuando cayó un poco pasado de rotación y al caer, su cuerpo se desplazó hacia atrás, le dio gas en la recepción y no le dio tiempo a frentes antes de chocar contra la pared. "No di en el airbag, y me di fuerte con un hierro en el pecho. La peor parte la tengo en la rodilla izquierda", explica el piloto por redes sociales.

Tras el accidente acudieron los servicios de emergencia, inmovilizaron al deportista en una camilla para tratar de moverlo lo mínimo posible y el equipo lo trasladó al hospital para hacerle las pruebas pertinentes. Finalmente los resultados apuntaron a una fisura en la meseta tibial y un hematoma en el pecho debido al fuerte choque, según explican desde Solo Flow Freestyle a este medio.

Maikel Melero, agradeció el interés por su estado de salud. "Estoy bien son gajes del oficio, cosas que pasan, seguiremos trabajando para que estas cosas no vuelvan a pasar, poniendo protecciones de frenada más grande y suelo que no se deslice tanto para que participemos en pabellones como el de anoche. Esto no es nada y en breve estaré a tope", expresó el deportista.

Cómo se hubiera evitado

Desde el evento apuntan que la manera de haber evitado en este caso concreto habría sido contar con un cajón de airbag para la pared un poco más grande, ya que no impactó con el cajón por medio metro. E instalar uno o dos airbag, uno por cada recepción o uno más grande. "Aún así, hubiera impactado fuerte porque fue muy rápido contra la valla, también habría sido muy fuerte contra el airbag, pero no hubiera sido tanto", comunica la organización a este medio.

"Nosotros contratamos una ambulancia de soporte vital avanzado para pilotos para cada evento, y también hay personal para atender si pasara algo con el público. En la de soporte vital avanzado hay un enfermero, dos o tres técnicos de emergencia sanitaria y también hay socorristas", cuenta.

Jaén será la siempre la primera parada

Solo Flow Freestyle explica que debido a la gran acogida que tuvo el evento en la capital jiennense con más de 3.000 personas queriendo entrar, será siempre la primera parada cada año en el Olivo Arena. Por lo que se encuentra ya reservado con dos pases, los días 8 y 9 de febrero de 2025. Las entradas saldrán a la venta esta semana y habrá un 20 por ciento de descuento hasta el 31 de marzo.