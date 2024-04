Jesús de la Torre lleva esperando para ser operado más de 600 días en Jaén: "He perdido trabajos"

Uno de los deseos más repetidos es tener salud. Por desgracia, no siempre puede ser así y acudir al centro médico para buscar una solución es la primera opción. El siguiente deseo pasa por curarse lo más pronto posible. Algo que para muchos jiennenses se ha vuelto un anhelo cargado de frustración y enfado. Las largas listas de espera para ser atendido por el especialista o incluso intervenido quirúrgicamente son hasta de más de un año, algo que agota la paciencia de muchos pacientes en Jaén. Es el caso de Jesús de la Torre que ha tenido que acudir hasta el Hospital Virgen de la Nieves de Granada para acortar su tiempo de espera para operarse de la rodilla por una lesión. Lleva más de 600 días esperando a ser intervenido en el Hospital Neurotraumatológico de la capital.

Las listas de espera en Andalucía siguen creciendo sin freno, aunque el mensaje de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, es que bajarán un 18 por ciento al final de año. Las quirúrgicas siguen en 144 días y las de consultas externas en 136, de las más altas de todas las comunidades autónomas. Jaén se sitúa en el número dos del ranking de hospitales con más días de demora en Andalucía, sólo por detrás de Granada.

En primeras consultas hay 48.854 pacientes en espera

La media de días por delante para atender los pacientes en el Hospital Universitario es de 273 días en consultas procedentes de atención primaria y en el Hospital Santa Ana de Granada en interhospitalarias es de 360 días, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) actualizados de 2023. Si se compara con otros hospitales de otras provincias de la comunidad andaluza la diferencia es notable. Por ejemplo, en el Hospital Concertado San Rafael en Cádiz la media de demora de días es de 35 para consultas procedentes de atención primaria.

La Consejería de Salud informa de los pacientes pendientes inscritos en lista de espera de consultas externas (primera consulta, consultas procedentes de atención primaria e interconsultas hospitalarias) que abarcan las más de 20 especialidades como cirugía vascular, cardiología, oncología, neurocirugía o cirugía general, entre muchas otras. Los datos que se ofrecen son del Hospital Alto Guadalquivir (Andújar), del Hospital Universitario de San Agustín (Linares), Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda) y Hospital Universitario de Jaén. Las primeras consultas son las que presentan más personas en lista de espera, y en primera posición se encuentra el de Jaén con 48.854 personas, tras este se encuentra el de Linares con 19.154, a continuación el de Úbeda con 11.686 personas y por último el de Andújar con 8.602 pacientes.

Más de dos años en lista de espera

Enriqueta Carabante está a punto de entrar al Hospital Universitario de Jaén y cuenta para este medio como un familiar suyo se encuentra en esa infinita lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente desde hace más de dos años de una hernia en la ingle. Su familiar pasó primero por el médico de cabecera, este lo derivó a un cirujano por el que fue atendido y lo puso en lista de espera. “Todavía sigue esperando, no le han hecho ni el preoperatorio ni nada”, expresa. El total de pacientes en lista de espera de este hospital es de 97.708 con una demora media de 251 días del conjunto de los tres tipos de consultas y de todas las especialidades. El total de pacientes del de San Agustín es de 38.308, el de San Juan de la Cruz 23.348 y el del Alto Guadalquivir 17.204 personas.

"He perdido trabajos y me ha acarreado muchísimos problemas"

El caso de Jesús de la Torre le ha afectado hasta a nivel profesional, llegando a ser despedido de trabajos por no poder desarrollar su puesto al no ser intervenido a tiempo por su problema de rodilla. “La lesión me ocurrió en 2020, justo después de la pandemia, en verano, tuve una luxación jugando a fútbol y todavía no me he curado”, explica para Jaén Hoy. Entonces, fue a Urgencias, allí le dijeron que el hueso no había sufrido ningún daño y lo escayolaron durante mes y medio. Tras esto, empezó con la rehabilitación y en cuestión de seis meses su rodilla se volvió a luxar. A raíz de esta segunda luxación le volvieron a hacer pruebas y vieron que tenía el ligamento cruzado roto, el menisco un poco fisurado y un tendón desgarrado. Su situación empeoró y la rodilla se le luxaba andando por la calle o trabajando hasta el punto de que se la tenía que recolocar al día ocho o nueve veces.

“Bajé a Urgencias en repetidas ocasiones y aún así no me metían con urgencia en lista de espera, después de las pruebas, me metieron en lista de espera y llevo más de 600 días esperando. Supuestamente tenía un seguro de operación en el que me aseguraban que en menos de 180 días me operaban”, lamenta de la Torre. Por este motivo decidió viajar hasta Granada al Hospital Virgen de las Nieves donde allí, confía, la lista va un poco más rápida. “A raíz de todas las luxaciones he perdido trabajos, mi condición física porque no podía hacer deporte por miedo a empeorar. En los trabajos me lo daban por enfermedad común, me ha acarreado muchísimos problemas y a día de hoy no me han dado ninguna solución”, cuenta.

Abiertos sólo 5 de 13 quirófanos

Jesús de la Torre no ha recibido ni llamadas ni cartas, la única respuesta que ha recibido cuando ha llamado él mismo ha sido que en estos momentos no hay traumatólogos ni anestesistas. El Hospital de Jaén sólo tiene abierto cinco de los 13 quirófanos, algo que reconoce la Delegación de Salud y Consumo de la Junta y lo atribuye a la falta de anestesistas. No obstante, señalan en un comunicado que el Hospital "continúa con su actividad quirúrgica con normalidad" y "se trabaja para atender las necesidades de los pacientes a la mayor brevedad posible".

Las especialidad que más pacientes esperan a ser atendidos es la de Neurología con 12.648 personas, de ellos 11.794 tienen por delante una demora de más de dos meses y la media de días general es de 432. En cirugía ortopédica y traumatología hay 5.921 pacientes, en Cirugía general 593, en Neurocirugía 1.543, en Oncología radioterápica hay 10 personas con un una media de días de demora de 83, en Medicina física y rehabilitación 6.532 pacientes, todos del Hospital Universitario.

En el Hospital de Úbeda la especialidad con más demanda en lista de espera es Aparato digestivo con 2.793 personas. En el Hospital de Linares ocurre lo mismo con esta especialidad donde hay 2.978 pacientes esperando para primera consulta, y en el Hospital de Andújar la especialidad con más personas que esperan ser atendidos es Oftalmología con 2.179 pacientes, con una demora de 239 días.