Jaén Merece Más no aclara si habrá moción de censura y esperan la afirmación de la quita de la deuda del Ayuntamiento

Jaén Merece Más no aclara si habrá moción de censura o no, y están a la espera de la mejor propuesta entre la Junta o el Gobierno de España, aunque no descartan ceder a una moción de censura si se quita la deuda histórica que arrastra el Ayuntamiento de la capital. Esa es la respuesta del partido provincialista a la propuesta de Ferraz para romper la coalición de gobierno con el PP y la ultimísima del PP para seguir juntos en la legislatura.

Cuando aún no se ha cumplido ni un año de gobierno del actual Ayuntamiento de Jaén, conformado por el Partido Popular y los tres ediles de Jaén Merece Más, marcado por los desencuentros entre ambas formaciones, la tensión llega a su máximo punto con una propuesta de moción de censura en el aire. El PSOE nacional hace unos días ponía sobre la mesa del partido provincialista una oferta muy jugosa: inversiones para la provincia o una posible quita de parte de la deuda a cambio de sacar del gobierno local a Agustín González y su equipo.

Lo que ha seguido después han sido cruces de reproches hasta que hoy el alcalde de la capital ha defendido un "buen feeling" entre ambos partidos. No obstante, Jaén Merece Más convocó una rueda de prensa para despejar las dudas sobre las ofertas recibidas tanto desde el PSOE como la última del PP en la reunión en Sevilla.