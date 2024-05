Nativel Preciado: "Encerrarme a escribir estas novelas me servía de medicación porque la actualidad es muy dura"

Jaén comienza hoy a llenarse de libros en las manos. La Feria del Libro 2024 arranca en el corazón de la capital y Nativel Preciado (1948) es la primera protagonista de este inicio de días tan especiales para los lectores y autores. La periodista, novelista y analista política ofreció una conferencia sobre su reciente libro 'Palabras para Olivia' en un desayuno-coloquio con Jaén Hoy de mano del director, José Manuel Serrano. El acto, primer evento del ciclo Letras por Jaén, fue presentado por el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, en el Hotel Condestable Iranzo a las 9:30 horas, dónde después procedió a la firma de libros.

El salón de los baños árabes del Hotel se llenó de jiennenses que arroparon a la escritora en un día tan representativo como el de la Libertad de Prensa. Nativel Preciado conoce bien la importancia de este término, vivió en primera persona la Transición como cronista parlamentaria y durante cuatro décadas ha trabajado en los principales medios de prensa, radio y televisión. "La libertad de prensa es el mejor antídoto contra la tiranía", con esa frase inició la periodista su presentación en la ciudad jiennense. Una ciudad que conoce bien porque en ella ha parado para presentar todas sus novelas. "No pensaba que iba a estar tan emocionada de estar aquí", expresó.

Tras 50 años escribiendo todos los días de su vida, 'Palabras para Olivia' surge con un incidente. Su hermano enfermó y cuando empezaron a hablar de su vida en común, sus recuerdos juntos de la infancia, le llevó a la necesidad de escribir este libro e irrumpir la novela que ya estaba escribiendo 'Entorno a la Herencia'. "Esos recuerdos nos llevaron a ese pueblecito de Boñar en los Picos de Europa. Lo único que nos hacía olvidar esa situación son los recuerdos de la infancia. La infancia dura poquísimo tiempo, hasta los diez años", explicó.

Cuando la escritora volvió a su pueblo de la infancia, cuenta que recordaba todo de ese lugar. En una especie de examen que le hicieron al llegar, sabía dónde se encontraba cada establecimiento, los nombres de las personas, los paisajes, el lobo que vio en la nieve. Por ello, tuvo la necesidad de transmitir esta etapa de la vida, sus recuerdos, que tuvo que llenar de personajes. "Eso que compartí en esos momentos tan difíciles son los pilares de tu existencia", puntualizó.

En esta novela, su protagonista Olivia, en un trance de crisis creativa contrata a un 'negro literario' para que le ayude a escribir. Nativel Preciado confesó que en la protagonista hay mucho de ella, al igual que en otros personajes, tienen la misma edad y ambas son escritoras, aunque con diferencias superficiales, a ella le cede sus recuerdos. "Hay una línea muy delgada entre la ficción y la realidad creo que todos los escritores escribimos de personas que se nos han cruzado en la vida. Aunque escribas de ciencia ficción estás ahí. Yo soy Olivia, pero también soy el joven con dudas", explicó, añadiendo también que le costó mucho ser fiel a determinadas cosas. "Transmitir esas emociones me ha costado un poco de esfuerzo".

En las preguntas lanzada por José Manuel Serrano sobre cómo era para ella estar encerrada para escribir difiriendo de su faceta de periodista, explicó que para ella escribir es una terapia. La escritura forma tan parte de su vida que cada día lo dedica a las letras, los fines de semana y las vacaciones viaja hasta Vera frente al mar, en Almería, para dedicarlos a la literatura. "Me servía de medicación de alivio porque la actualidad es muy dura".

"Era un placer de repente reposar hasta el punto de que mi primera novela era un personaje real, muy disfrazado. Los escritores vamos haciendo una especie de monstruo de Frankenstein". Las novelas, para la escritora, siempre están inspiradas en vivencias y personajes de su vida. De hecho la primera que escribió lo hizo enmascarando el personaje porque no podía contar quién era. Un senador con una vida trepidante. "Un día, de repente, en vez de citarme en su despacho me invita a una comida y me empieza a contar su vida. Soy una periodista que cree en el off de record", contó. Este primer libro fue contar dos mundos.

De su etapa durante la Transición, Nativel Preciado explicó que se vivía en una precariedad pacífica muy inestable. Peor fue durante la dictadura donde la libertad era elegir las personas con las que querías estar. No se podía leer a Miguel Hernández porque estaba prohibido. No se podía decir lo que pensabas porque se podía interpretar de la forma en que se quisiera. No obstante, la escritora contó como todos los españoles estaban volcados en salir de esa situación, "que se hiciera el cambio lo más pacífico posible".

De la larga lista de anécdotas que la periodista vivió, dejó constancia de algunas, cómo cuando estudiaba Periodismo y Política y entró a trabajar en en la rotativa de Madrid, 'Arriba'. Allí, le hizo una entrevista a Fernando Arrabal y un tipo que se encontraba en sitio sacó la pistola que llevaba y dijo: ‘Aquí no queremos ni rojos ni maricones’. "Aprendí a valorar lo que es la libertad de expresión", contó.

"Todas las mujeres tuvimos algún tipo de acoso"

También explicó cómo durante la Transición eran pocas las periodistas que contaban lo que sucedía en aquella etapa y las situaciones a las que se tenían que enfrentar. "Todas las mujeres tuvimos algún tipo de acoso, laboral, sexual, todas pasamos por eso. Pero teníamos tanta fuerza, te podías enfrentar a determinadas situaciones, pero no podías denunciar. La fortaleza nos hizo luchar por lo que queríamos. A mí no me afectó personalmente, es más, me dio fuerzas", confesó.

Todos los recuerdos que guarda en su memoria, las historias que ha vivido, entrevistas que ha hecho a personalidades como Paco de Lucía es el capital quiere dejar a sus hijos, las historias que les puede contar y que ha compartido en este desayuno al que han asistido numerosas personalidades institucionales y amantes de la lectura y el trabajo periodístico de Nativel Preciado.

Crítica siempre con la actualidad política, la periodista no ha querido poner esta vez claridad a la situación política actual, porque ella misma no consigue entenderla. "Estamos en un momento muy difícil no sólo en España si no globalmente, estamos en un momento de tentación regresiva que no es buena. Yo llevo meses meditando, si se toma cinco días Pedro Sánchez yo también me voy a tomar mi tiempo porque no acabo de entender bien qué es lo que está pasando. Quiero ser empática y respetuosa con las decisiones de la gente, incluso los políticos. No me gusta precipitarme, en la tele es horrible. Llegas a la tele y tienes que decir el titular, de esas precipitaciones de la televisión me quiero quitar como me quité del tabaco. Siempre he tenido la máxima de no decir cosas a determinadas personas que no me atreva a decirles a la cara. La situación es tan sumamente tensa", afirmó.

Compromiso con la cultura

En su intervención, el presidente de la Diputación agradeció al Grupo Joly por idear este primer encuentro de Letras por Jaén, coincidiendo con la Feria del libro de Jaén y el Día de la Libertad de Expresión, destacando el papel tan importante que juegan los medios de comunicación en la democracia, ligado a un periodismo veraz alejado de los bulos.

Por ello, la institución ha querido formar parte de esta iniciativa que ofrece la posibilidad de acercar la literatura a los jiennenses. Asimismo, agradeció a la escritora por hacer una parada en Jaén dentro de la gira de presentación de la última novela 'Palabras para Olivia'. "Tenemos un fuerte compromiso con la cultura. Si hay un aspecto del que nos sentimos orgullosos es en el ámbito cultural donde ni las crisis ni las guerras han impedido que vayamos incrementando de manera sustancial nuestro presupuesto en cultura. La consideramos vital para formación y educación de cualquier persona", expresó Reyes.