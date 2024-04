Prevista una fumigación integral por la plaga de ratones en la Estación de Madrid de Linares

Algunos linarenses han dado aviso al Ayuntamiento por concentraciones de palomas y las consecuencias que ello supone. No es la única plaga que pudiera existir en Linares, el Consistorio confirma de la presencia de roedores en la Estación de Madrid para la que se pondrá una solución con una fumigación integral del edificio. El concejal de Salud y Consumo, Antonio Luis Hervás explica que desde el actual equipo de Gobierno municipal se está trabajando para solucionar la plaga de ratones en las instalaciones, habiéndose mantenido reuniones técnicas entre varias áreas y la empresa adjudicataria encargada de la fumigación, estableciéndose detalles de la situación y acciones correctoras.

Entre las medidas para acabar con la mencionada plaga de ratones, Hervás detalla la rehabilitación planteada del propio edificio afectado; el cambio de ubicación de la colonia felina existente en sus alrededores y la limpieza del entorno; la retirada de archivos de documentación en mal estado y empapados que favorecían la presencia de roedores; el tapado de grietas y agujeros, además del sellado de ventanas y puertas; y la fumigación integral de todo el edificio prevista.

Asimismo informó que en marzo de este año se adjudicó un nuevo contrato menor para el control de palomas, renovándose un precio que, según expone, estaba congelado desde hace años y no se ajustaba a las necesidades del servicio. "Se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de condiciones técnicas ajustado a las necesidades actuales, ya que el anterior, caducado, solo contempla el control de la paloma urbana o paloma bravía, para la realización de un contrato mayor". "También se está trabajando en varios edificios abandonados, por ejemplo en la Corredera San Marcos, calle San Gonzalo o calle Santiago, que conforman grandes focos de plagas de palomas, surgiendo palomares en el propio interior de las viviendas debido a un escaso mantenimiento de los inmuebles", explica Hervás.

El concejal de Salud ha señalado que esta es una tarea que conlleva trámites administrativos adicionales, "problema ignorado durante décadas, además de pertenecer a propietarios despreocupados por el estado de sus inmuebles que no atienden a los primeros avisos de actuación ni colaboran con nosotros de forma voluntaria para que actúe la empresa en el marco del programa de control, por lo que el trabajo se ralentiza", apunta.

Hervás aseveró que hay casos en los que algún vecino ha impedido tanto a los técnicos municipales y de la empresa acceder y actuar en su propiedad. "Es imposible la mejora inmediata de estos servicios tras años de abandono. Rogamos la colaboración de los vecinos en las actuaciones que deben tomarse individualmente en las viviendas, como la acción disuasoria, el mantenimiento en buen estado de terrazas y patios para que no presenten condiciones que propicien el anidamiento de las palomas; permitir la actuación, si se le requiere, y facilitarla en su propiedad”, explica el edil.

Asimismo, señala que ante casos de concentraciones de palomas, desde el Área de Salud se estudian los avisos de la ciudadanía para considerar las posibles actuaciones, no actuándose inmediatamente, ya que explica, requiere de evaluación previa, por lo que se pide entender este proceso. “Se contesta a las instancias generales que llegan desde el registro en el plazo de menos de diez días. Es posible que se haya producido algún retraso en alguna respuesta debido al alto volumen de trabajo del Área de Salud”. En concreto, y en referencia a una reciente actuación realizada en la calle Úbeda, Hervás ha explicado que se recibe instancia por escrito en el Área de Salud el día 14 de febrero y para el día 19 de febrero ya se ha visitado hasta en tres veces dicha zona, personándose la técnico municipal y personal técnico de Frasur.

El concejal apunta a que se está creando una falsa alarma social

Al respecto, el concejal ha manifestado que en múltiples avisos, cuando se persona la inspección, no se encuentra un gran volumen de paloma doméstica, más allá de algunos individuos que, "naturalmente, deben existir, no pudiendo pretender la desaparición de una especie, siendo imposible o poco recomendable la población cero”. “En otros casos, se encuentran otras especies diferentes a la paloma bravía, especie a controlar, como palomas torcaces o tórtola turca, siendo necesario un procedimiento de actuación diferente por parte de la empresa, debido a que presenta características diferentes, además de procedimientos administrativos especiales, adicionales y complejos. Y como he dicho antes, estamos trabajando”, explica el concejal.

“Es un grave error crear alarma social con una cuestión tan importante como es el riesgo sanitario y medioambiental debido a plagas, máxime cuando estas acusaciones vienen de políticos, con acusaciones falsas, infundadas y sin ningún conocimiento ni criterio técnico, siendo la protección de la salud, y en todo momento, un asunto prioritario desde nuestra Área y se está trabajando al máximo por parte del personal funcionario y empresa. Como ejemplo de ello, nada más llegar a esta Concejalía encontramos una plaga de cucarachas por todo Linares. No se alarmó a la población. Hicimos lo que mejor sabe hacer este equipo de Gobierno, que es ponerse a trabajar, y así, durante los meses de julio y agosto de 2023 se procedió a la desinsectación, por primera vez en nuestra ciudad, de todo Linares”, ha señalado el concejal en respuesta a unas críticas vertidas recientemente desde la oposición.