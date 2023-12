Raphael: "Todo lo que tengo lo traeré a Linares"

Raphael demuestra una vez más el amor por su tierra Linares cediendo su coche Lincoln Contintental y siete trajes de diferentes épocas, para que la ciudad minera pueda tener un trocito suyo a través de los objetos que han pertenecido a su vida de una manera especial.

Así, el Museo Raphael, ubicado en el edificio municipal de El Pósito, reabre al público tras el proceso llevado a cabo, por parte del personal de la Concejalía de Turismo, para la ampliación de la colección dedicada al artista.

"Lo encerré en el garaje y ahí ha estado años, ahora le he dado la libertad para encerrarse aquí en su otra casa que es la de todos vosotros", explicó el cantante linarense, Raphael.

"Todo lo que yo tengo lo traeré, a mí no me cabe nada por ningún lado, mira que tengo una señora casa. Quiero que esté todo junto y aunque me sigan dando algún que otro premio, quiero que estén todos juntos y que estén aquí porque si no, yo no quiero vivir en una casa museo". "No olvidar mi vida profesional, pero sí que esté en donde el público lo pueda ver y disfrutar", señaló el artista.

El propio cantante, volvió a Linares para participar en el acto de reapertura, acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Auxi Del Olmo, y el concejal-delegado del área, Enrique Mendoza, donde se mostró las nuevas piezas para la exposición permanente.

Ampliación de la colección

"Recibimos a nuestro queridísimo paisano Raphael, al que damos las gracias porque, una vez más, vuelve a nuestra ciudad, a su tierra, a aportarnos algo muy deseado durante tanto tiempo". "En septiembre estuvimos en su casa, donde nos recibió muy amablemente, para ultimar la manera de traer el coche y que, por fin, pudiera estar en su Museo", señaló Auxi del Olmo.

"En tan poco tiempo, lo hemos podido hacer gracias a él; y también gracias al personal de Obras del Ayuntamiento porque han hecho posible ubicar el coche dentro de la sala", continuó la alcaldesa, que fue preciso desmontar algunas piezas para poder introducirlo. Raphael contó que lo único que pedía era que trataran con mimo cada pieza, y que traten que no haya ningún desperfecto.

Para materializar esta ampliación de enseres, Raphael y la alcaldesa firmaron un contrato de cesión al Ayuntamiento de Linares. Tras la firma, el cantante Raphael, Hijo Predilecto de Linares, mostró su satisfacción por la ampliación de la colección de su Museo. El artista visitó dicho espacio junto a autoridades municipales y representantes de entidades e instituciones de la ciudad.