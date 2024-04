Zombies y disparos en el Hospital El Neveral de Jaén: The Last Olive se adentra en sus entrañas

Desde 2021 el Hospital Doctor Sagaz, más conocido en Jaén como 'El Neveral', se encuentra vacío, cerrado después de una batalla política en la que rojos y azules cambiaron de bando en función de quién ostentaba el poder en la Junta. Ahora este vuelve a ser el escenario de un nuevo enfrentamiento, aunque en esta ocasión está 'en juego' la supervivencia misma de la raza humana. Menos mal que, al menos esta vez, hablamos de un relato ficticio.

Este próximo lunes, cuando se emita el tercer capítulo de la segunda temporada de la serie The Last Olive, El Neveral se llenará de zombies, disparos y carreras. Y es que el rodaje de esta saga 'made in Jaén' ha sido pionero en Andalucía al adentrarse en una instalación sanitaria de este calibre, ideal por otro lado para envolver sus escenas de esa sensación de peligro y suspense que se está buscando en una segunda temporada en la que los productores habían prometido un salto de calidad, algo que es evidente que han conseguido.

Ya durante los dos primeros episodios se ha podido ver que, tal y como adelantaron en la premier celebrada en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, la cultura jiennense, sus lugares, comidas y tradiciones, tienen un protagonismo muy especial en el relato. Hemos podido ver a personajes en sitios emblemáticos de la ciudad y su entorno, comiendo en restaurantes tradicionales del casco histórico e incluso reunirse en las entrañas del Arco de San Lorenzo. Todo mientras la humanidad está en juego pues la extensión de una mutación de la Xylella fastidiosa se extiende sin el control de los que la crearon y con la solución oculta en el interior de una niña alrededor de la que gira toda la trama.