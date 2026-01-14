La Academia de la Guardia Civil de Úbeda vuelve en febrero 30 años después

Visita a la Academia de la Guardia Civil de Úbeda antes de su reapertura.

El edificio de la antigua Academia de la Guardia Civil en Úbeda volverá a tener actividad docente a partir del próximo 16 de febrero, fecha en la que está prevista la incorporación de los primeros 150 alumnos aspirantes a suboficiales, más de tres décadas después de su cierre.

El anuncio lo hizo este miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita a las instalaciones para comprobar el desarrollo de los trabajos de rehabilitación financiados por el Ministerio del Interior, que cuentan con una inversión inicial de 750.000 euros.

La intervención permitirá la reincorporación del centro al sistema formativo del Instituto Armado, en un proyecto que el delegado calificó de "clave" para la formación de suboficiales y que, además, tendrá un impacto económico directo en Úbeda, dado que los alumnos residirán fuera del recinto, lo que incrementará la demanda de vivienda, hostelería y servicios.

Una reforma estructural y funcional

En esta primera fase, las obras han abarcado más de 9.600 metros cuadrados destinados a aulas, vestuarios, oficinas y espacios comunes. Uno de los focos principales ha sido la rehabilitación del salón de actos-salón de recreo, un edificio de tres plantas con usos educativos, recreativos y representativos.

La Unidad Funcional Aulario ha sido sometida a una reforma selectiva en sus plantas baja y primera, con renovación de aseos, redes de fontanería y saneamiento, sistema eléctrico, climatización y actualización de la iluminación con tecnología LED. Los trabajos han reforzado la seguridad, el rendimiento energético y la operatividad de las instalaciones, que tendrán una capacidad inicial para 440 personas, con posibilidad de ampliación.

En la Unidad Funcional Vestuarios la reforma ha sido integral, especialmente en baños, redes de agua, electricidad y sistemas de producción de agua caliente mediante mecanismos de alta eficiencia energética. De forma paralela, se han ejecutado intervenciones puntuales en los edificios del gimnasio-tatami y del pabellón polideportivo, destinados principalmente a mejorar la eficiencia energética y adecuar funcionalmente los espacios.

Durante el recorrido, Fernández estuvo acompañado por la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, así como mandos del Instituto Armado.

Tanto la alcaldesa como el presidente de la Diputación destacaron el carácter "histórico y muy demandado" de este proyecto en la ciudad. Olivares celebró que "en una semana será una realidad», fruto de la coordinación entre administraciones, mientras que Reyes aseguró que la reapertura "esponde a una necesidad real de formación en la Guardia Civil» y felicitó a la institución por ejecutar los trabajos «en tiempo récord". La Diputación ultima además un proyecto adicional de 700.000 euros para intervenir en la fachada y parte del edificio principal.

Incremento de plazas y refuerzo del cuerpo

Fernández enmarcó la reapertura en la política estatal de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recordando la reciente convocatoria de 6.032 plazas, de las cuales 3.118 corresponden a la Guardia Civil, incluyendo una oferta inédita de 400 plazas de suboficiales, parte de las cuales se formarán en Úbeda.