Adjudicado el contrato para acabar la rehabilitación del Palacio Vázquez de Molina de Úbeda

El Ayuntamiento de Úbeda ha adjudicado a la empresa Deyplad Proyectos y Contratas, de la vecina Torreperogil, el contrato para completar la restauración del Palacio Vázquez de Molina, que quedó paralizada en mayo por problemas económicos de la primera adjudicataria. Deyplad fue la única firma que concurrió a la licitación iniciada por la Administración ubetense en octubre para retomar el proyecto. El pasado 13 de noviembre, la Mesa de Contratación dio el visto bueno a su oferta económica, de 1,5 millones de euros. Sumando el IVA, la inversión municipal ascenderá a unos 1,9 millones, que era el montante presupuestado.

El pliego de cláusulas administrativas de la licitación refleja que las partes más afectadas del edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931, son el último cuerpo, donde se halla el archivo histórico municipal, y la segunda planta, en desuso por “los graves problemas estructurales” de los forjados. Por ello, se considera “necesaria” una rehabilitación estructural de dichos forjados, además de la cubierta de la planta segunda y de algunas fachadas.

La importancia del Palacio Vázquez de Molina no se limita sólo a su catalogación como BIC. Protegido en primer grado por el Plan Especial del Centro Histórico (Pepch) que el municipio tiene en vigor por su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el edificio también es la sede oficial del Ayuntamiento de Úbeda desde 1850. No obstante, la restauración obligó en 2021 a trasladar de forma provisional los servicios municipales al Palacio Marqués de Mancera.

Impasse en las obras por problemas económicos

En 2021, el Ayuntamiento de Úbeda resolvió, a través de un Decretó de Alcaldía, adjudicar el primer contrato de rehabilitación del Palacio Vázquez de Molina a la mercantil Alberto Domínguez Blanco Restauración Monumentos, S. A., por 2,3 millones de euros. Se anunció que el 70% de la inversión -unos 1,6 millones- lo aportaría el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del programa del 1,5% Cultural, mientras que el Ayuntamiento pondría los 700.000 euros restantes.

Aunque las obras comenzaron a finales de ese año, a lo largo de los meses siguientes la empresa pidió varias prórrogas arguyendo problemas económicos fruto de la crisis por la pandemia de coronavirus y escasez de materiales por la invasión de Rusia a Ucrania. La situación no se recondujo y la mercantil empezó a dejar de pagar a algunas subcontratas y proveedores. Los trabajos se paralizaron definitivamente el pasado mayo, con el proyecto ejecutado en un 44%.

En septiembre, el Ayuntamiento resolvió el contrato, previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, y, en octubre, sacó a licitación uno nuevo, que es el que ahora se ha adjudicado a Deyplad.

Concedida la prórroga de la subvención

La alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares, ha confirmado que la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha otorgado recientemente una nueva prórroga a la subvención del 1,5% Cultural concedida en 2021, conditio sine qua non para finalizar el proyecto. Así se advertía en los pliegos de la licitación: “Si finalmente no se recibe la financiación esperada, se renunciará al contrato, sin que ninguno de los licitadores u ofertantes tenga derecho a indemnización alguna, al tener conocimiento anunciado y previo del riesgo de no consolidación final del crédito necesario”.

La prórroga de la ayuda financiera está sujeta al cumplimiento del plazo de ejecución de siete meses reflejado en el nuevo contrato. Los trabajos, por tanto, habrán de finalizarse antes del 30 de septiembre de 2024.