El corredor Jaén-Córdoba con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla un paso más cerca: adjudican el estudio informativo

El "escenario ideal" hubiera sido la conexión directa por Despeñaperros de la lína de alta velocidad, tal y como explicó el ministro de Transportes Óscar Puente, en Jaén en marzo, sin embargo, la opción más viable sería traer la Alta Velocidad a Jaén mediante un 'bypass' a través de Montoro (Córdoba), que reduciría el tiempo con Madrid en más de 50 minutos. Desde que se dio luz verde a este proyecto a principios de año han pasado ocho meses. Ahora, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, anuncia la adjudicación del estudio informativo destinado a enlazar la línea de alta velocidad (LAV) Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén.

La redacción del documento, adjudicada por 534.031 euros (IVA incluido), permitirá avanzar en una actuación que cuenta con una inversión prevista de unos 400 millones de euros. El objetivo principal del proyecto es reducir los tiempos de desplazamiento entre Madrid y Jaén en más de 50 minutos, posibilitando que el recorrido pueda realizarse en aproximadamente tres horas y facilitando que la capital jiennense se acerque a la red española de alta velocidad.

En la actualidad, la comunicación ferroviaria entre ambas ciudades se articula a través de dos itinerarios principales. Por un lado, existe la posibilidad de viajar mediante servicios de altas prestaciones por la LAV Madrid-Sevilla, con trasbordo en Córdoba y posterior enlace de media distancia hacia Jaén. Por otro, se ofrecen servicios de media distancia que discurren por la línea 04-400, con paso por Alcázar de San Juan.

La solución que se plantea ahora parte del esquema del primer corredor, aunque evitando la entrada en la estación de Córdoba y, por tanto, eliminando el trasbordo. Para ello se proyecta la creación de un nuevo baipás que conectará directamente la LAV Madrid-Sevilla con la línea convencional Córdoba-Jaén, lo que requerirá también la instalación de un cambiador de anchos.

Las infraestructuras ferroviarias implicadas en esta conexión forman parte de la Red Básica de las redes Transeuropeas del Transporte, integradas a su vez en los dos grandes corredores que atraviesan España: el Mediterráneo y el Atlántico, lo que subraya la relevancia estratégica del proyecto.

En una fase previa, el Ministerio ya elaboró un estudio de viabilidad que analizó cinco posibles alternativas para el trazado del nuevo enlace. Todas ellas fueron consideradas viables desde el punto de vista socioeconómico, sin diferencias concluyentes que permitieran seleccionar una opción definitiva, algo que deberá determinar el estudio informativo recientemente adjudicado.

El análisis contará con el alcance necesario para servir de base al proceso de información pública, así como a la audiencia de las administraciones afectadas, de acuerdo con las normativas ferroviaria y medioambiental vigentes. Su culminación permitirá avanzar hacia la aprobación final del expediente.

La iniciativa se enmarca en los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, orientada a reforzar la cohesión social, el crecimiento económico y la resolución de los retos de movilidad. El ferrocarril, como modo de transporte sostenible, juega un papel fundamental en este enfoque, ofreciendo alternativas inclusivas, accesibles y respetuosas con el entorno.

Este impulso forma parte de un conjunto más amplio de actuaciones en la provincia de Jaén. Además del nuevo baipás, el Ministerio ha contratado recientemente por 2,2 millones de euros los estudios y proyectos para la integración del ferrocarril en la capital jiennense, y por 4 millones más un contrato para mejorar la movilidad en el entorno de la estación. En materia de transporte de mercancías, el pasado verano se licitaron obras por 14,14 millones para adaptar la provincia a los servicios de Autopista Ferroviaria.

Duración de las obras

Estas obras que se ejecutarán en 2025 y durarán hasta 2026 en el caso de la provincia de Jaén desde el tramo la Venta de Cádenas con Los Cansinos (conexión Córdoba) incluye 13 túneles con 12 meses de obra y una duración del corte de 8,5 meses aproximadamente. Además, el periodo de estos cortes y obras serán durante todo el día, por lo que la afectación al tráfico será de restricción de disponibilidad de la vía y restricción de velocidad.

El objetivo del Ministerio con estas inversiones es impulsar el incremento de la cuota del transporte ferroviario, tanto en la rama central del Corredor Mediterráneo como del Atlántico. Además, se reforzará la intermodalidad en la Península Ibérica con los tráficos entre Europa y Marruecos. Para ello, la puesta en marcha del servicio de la AF Algeciras-Zaragoza será determinante.

En el itinerario de esta AF, que discurre entre el Puerto de la Bahía de Algeciras y la terminal de Zaragoza Plaza, se actuará sobre 174 estructuras: 43 túneles y 131 pasos superiores. En este segundo semestre, está prevista la licitación de las obras de adaptación de gálibos en todo el trayecto entre Madrid y Algeciras.