El afinador jiennense de los pianos de los Grammy Latinos

El trabajo en Sevilla es voraginoso estos días para que todo esté a punto en el desembarco de los premios Grammy Latinos. La capital hispalense acogerá un evento que sale por primera vez en su historia de Estados Unidos y en el que habrá un jiennense con un papel vital para el buen desarrollo de la entrega de galardones. Cristóbal Soria, natural de Villacarrillo, es el encargado de que todos los pianos del evento (más de una decena) estén en perfectas condiciones, y saca un hueco entre los frenéticos preparativos para atender a Jaén Hoy.

“Hay que afinarlos cada día, aunque están bastante estables, y estar por allí en el momento de la actuación por si el pianista necesita cualquier cosa. Los pianistas de primer nivel suelen tener sus manías y muchos llevan en sus contratos que tiene que haber un técnico junto a ellos, les da tranquilidad”, cuenta este jiennense que sabe bien lo que es trabajar con las primeras espadas de la élite musical.

Mortesa Pianos, empresa de su propiedad y asociada con Call and Play, es la que le trabaja a estrellas como Ara Malikian o Alejandro Sanz, y también la responsable de los pianos que aparecen en galas como la de los Goya. “A través de los artistas y de mi socio (de Call and Play) tengo contactos con las discográficas y también con Televisión Española o Mediapro”, aclara a la vez que cuenta que no fue una sorpresa, ni mucho menos, para trabajar en los Grammy. Pero aunque esté acostumbrado a las grandes compañías y escenarios vaticina que lo de la gala de este próximo jueves “va a ser descomunal, muy a la americana”.

“Hoy daremos los últimos retoques y ya se quedará todo listo”, matiza este afinador que anteriormente trabajó como pianista. Comenzó su formación en el Conservatorio de Jaén para después pasar al de Granada. Se especializó como afinador en Hamburgo y Berlín y también aprendió en la ciudad italiana de Sacile. “Que cuente contigo para este tipo de eventos quiere decir que el trabajo que se viene haciendo estos años es un trabajo que se ha hecho muy bien y que ha generado una confianza que hace que quieran contar contigo porque saben que no vas a fallar”, argumenta este autodeclarado “friki de los pianos”.

Pasión por su trabajo

Asegura que la suya es una profesión muy vocacional y que se trabajan muchas horas. En su caso es seguro que es así porque además de trabajar de forma personal para algunos artistas, es el técnico titular de las orquestas de Sevilla y Extremadura y de la Filarmónica de Málaga y también saca tiempo para encargarse del mantenimiento de los pianos de los conservatorios jiennenses. “Yo no me olvido de quien me ha ido ayudando en el camino”, asevera.

Pues el sendero profesional que ha seguido le ha llevado a un punto de tener a artistas que exigen que sea su técnico para tocar, a no tener ni una cita libre hasta el mes de febrero o incluso a tener relación personal con varios de los artistas de primer nivel que se darán cita en Sevilla esta semana. “Alguno incluso me ha escrito para vernos”, añade sin desvelar sus nombres. No puede distraerse en exceso este jiennense porque, para que los artistas brillen sobre el escenario, su trabajo debe seguir siendo impecable.