La autopsia del niño olvidado en un coche apunta a muerte accidental: "Fue una concatenación de desgracias"

Jaén/El informe preliminar de la autopsia practicada al niño de casi dos años fallecido este martes en Linares tras pasar varias horas dentro de un coche señala que la muerte fue accidental, según ha podido saber Jaén Hoy, lo cual coincide con la teoría defendida por Rocío Garrido, la abogada del padre de acogida del menor. El hombre, profesor jubilado de en torno a 70 años, está en libertad con cargos después de que la Policía Nacional lo detuviera el mismo martes por la posible comisión de un delito de homicidio imprudente. El informe del Instituto de Medicina Legal de Jaén también revela que la causa de la muerte fue anoxia encefálica, es decir, falta de oxígeno en el cerebro por un golpe de calor, tal y como han publicado varios medios en los últimos días. En cualquier caso, hay que esperar a que las conclusiones iniciales queden confirmadas o no en el informe definitivo.

El hombre investigado y su mujer tienen una larga experiencia como familia de acogida. Desde 2017 se han hecho cargo de 13 menores. El niño fallecido llevaba con ellos poco más de un mes. “Tenía una discapacidad reconocida, sólo podía mover un poco las manos, los pies y la cabeza”, explica Garrido en conversación con este periódico. A esos problemas se sumaba la incapacidad para hablar, un cuadro médico que requería sesiones de fisioterapia y logopedia.

Varias horas encerrado en el coche bajo el sol

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía en Jaén relataron que el padre de acogida llevaba todos los días al menor en coche a la guardería, montado en su sillita. Una vez allí, avisaba por wásap a las responsables del centro para que se hicieran cargo del niño. Por razones que aún se desconocen, el hombre no avisó a las monitoras cuando llegó a la guardería este martes, así que se marchó de allí sin darse cuenta de que el menor seguía en el vehículo.

Cuando la madre de acogida fue a recogerlo al centro, descubrió que no estaba allí y regresó a su casa. No fue hasta entonces cuando el padre se dio cuenta de su olvido. El menor seguía todavía en el coche, aparcado durante varias horas bajo el sol. Los esfuerzos de los servicios médicos por reanimarlo no sirvieron para nada. La Policía explicó que, aunque el coche se encontraba en una calle muy transitada, nadie se dio cuenta de que había un niño dentro porque los cristales estaban tintados. Las dificultades en el habla del pequeño explicarían que ni siquiera hubiera llegado a quejarse.

Un problema médico, posible causa del "lapsus"

La abogada del padre de acogida, de hecho, habla de una “concatenación de desgracias” para explicar lo ocurrido. En ese sentido, insiste en la teoría de que el supuesto “lapsus” del defendido tiene origen médico. “El pasado sábado se encontraba mal, fue por Urgencias y le diagnosticaron una neumonía por la que le pusieron tratamiento”, indica Garrido. La abogada trabaja ahora para recabar las pruebas técnicas necesarias para demostrar que este tipo de infección respiratoria puede derivar en episodios puntuales de alteraciones cognitivas.

"El trabajo de la familia con el niño era impresionante"

De forma complementaria, la intención de la defensa es dejar patente el buen trato que estaba recibiendo el menor fallecido en su casa de acogida: “El trabajo de esta familia con el niño estaba siendo impresionante. En sólo un mes y medio había pasado de no poder casi moverse a empezar a gatear. Los fisios no daban crédito a sus avances”, apunta la abogada. Para demostrarlo serán fundamentales las fotos y los vídeos que reflejan esa evolución.

Entre las numerosas pruebas solicitadas por el juez instructor se encuentran también un informe de protección de menores y otro de Aprompsi. La intención de Garrido, tal y como ha manifestado públicamente en varias ocasiones estos días, es que el caso se acabe archivando: “Desde mi punto de vista legal, entiendo que ni siquiera podemos hablar de despiste y que no existe homicidio. No se da el tipo penal dentro de ningún tipo de lo que es el delito de homicidio”, declaró a Europa Press este miércoles.