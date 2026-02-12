Nueva sorpresa: Avanza también se queda fuera del concurso por el tranvía de Jaén

La UTE Avanza Movilidad Integral ha sido también excluida del procedimiento para la adjudicación del contrato de servicios de operación del sistema tranviario de Jaén tras el acuerdo adoptado por unanimidad por la Mesa de Contratación reunida este 10 de febrero. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos exigidos en la fase previa a la adjudicación, según documentos a los que ha tenido acceso Jaén Hoy.

La exclusión se basa en el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). En la sesión del 22 de enero se constató que el Plan de Igualdad de Avanza había finalizado su vigencia el 31 de diciembre de 2025. Para poder contratar con la Administración, la empresa debía acreditar que no incurría en prohibición de contratar por este motivo.

En el trámite de subsanación, la UTE aportó un nuevo Plan de Igualdad aprobado el 30 de diciembre de 2025, con una vigencia de seis meses, así como la solicitud de inscripción en el REGCON presentada el 29 de enero de 2026. Sin embargo, no constaba su inscripción efectiva en el registro dentro del plazo concedido ni habían transcurrido tres meses desde la solicitud, tal como exige la normativa.

La revocación a ALSA

La puesta en marcha del tranvía dio un giro de 180 grados el pasado diciembre cuando la Junta revocó la adjudicación a ALSA, después de que hubiera sido propuesta para la adjudicación del contrato de explotación del sistema tranviario jiennense, un contrato con un valor total de 17,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses, al que optaron cuatro empresas, la Mesa de Contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía acordó revocar la propuesta de adjudicación de la explotación a ALSA, tras detectar un defecto no subsanado en la documentación presentada por la UTE liderada por la compañía. Cabe recordar que a dicha empresa se le requirió la documentación previa para la adjudicación más el 5% de aval requerido en este tipo de contratos.

El acta, a la que pudo acceder Jaén Hoy, correspondiente a la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2025, se detalla que el órgano de contratación concluyó que la documentación aportada por la UTE NEX Continental Holdings SLU – ALSA Ferrocarril SAU – National Express Rail GmbH no cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

La Mesa había acordado inicialmente, el 2 de diciembre de 2025, proponer la adjudicación del contrato a la citada UTE tras considerar conformes las subsanaciones presentadas. Sin embargo, posteriormente, y a raíz de una solicitud de acceso al expediente formulada por la UTE Avanza Movilidad Integral SL – Avanza Tren SA, el Servicio de Contratación advirtió que faltaba la acreditación de la habilitación empresarial en materia de vigilancia y seguridad, exigida en el pliego para la prestación del servicio, ya fuera de forma directa o mediante empresas colaboradoras.

Según el acta, esta carencia no fue advertida inicialmente por la Mesa, lo que dio lugar a un error material en la propuesta de adjudicación formulada a favor de ALSA.